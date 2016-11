HIH Property Management für Palais an der Oper in München mandatiert

.



- Wohn- und Geschäftshaus mit 21.000 Quadratmetern Gesamtnutzfläche

- Premium-Immobilie im Herzen der Münchener Altstadt

- Mandant ist die Opera Real Estate GmbH & Co. KG



Die HIH Property Management GmbH (HPM) hat im Auftrag der Opera Real Estate GmbH & Co. KG zum 1. November 2016 das Property Management für das Palais an der Oper in München übernommen.



Das Wohn- und Geschäftshaus in der Maximilianstraße 2a beherbergt hochklassige Mieter, unter anderem Steuerberater, internationale Rechtsanwaltskanzlei DLA Piper, Informationsdienstleistungs-, Nachrichten- und Medienunternehmen Bloomberg, eine Hamburger Privatbank, einen der größten Uhren- und Schmuckanbieter Europas, eine der ältesten ambulanten Kliniken für Kinderwunsch und Endokrinologie in München, das französische Luxuslabel Louis Vuitton mit einer Mietfläche von 1.300 Quadratmetern und das Restaurant "Kuffler" mit mehr als 300 Plätzen. Für die anspruchsvollen Mieter, die ein exklusives und komfortables Wohnen schätzen, stehen auf dem 5. und 6. Obergeschoss des Gebäudes hochwertige und attraktive Apartments zur Vermietung.



"Wir freuen uns nicht nur, für dieses einzigartige Objekt mit einer anspruchsvollen Mieterklientel ein exklusives Immobilienmanagement der besonderen Art übernehmen zu dürfen, sondern insbesondere mit der Opera Real Estate GmbH & Co. KG einen neuen Mandanten gewonnen zu haben", sagt Thomas Junkersfeld, Geschäftsführer der HIH Property Management GmbH.



Das im Herzen der Münchener Altstadt gelegene Palais wurde im 18. Jahrhundert einst als Adelspalast gebaut und in den Jahren 1836 bis 1839 zur Residenzpost umgewidmet. Im zweiten Weltkrieg wurde das Palais schwer beschädigt und die barocken Gebäudeteile weitgehend vernichtet. In den Jahren 2009 bis 2013 wurde es als Premium- Immobilie von Accumulata (Immobilienentwickler) und LBBW Immobilien GmbH (Bauherr und Investor) umgebaut. Das Palais gilt heute als eine der besten Geschäfts- und Wohnadressen Münchens.



Die wertvolle historische Bausubstanz wurde im Rahmen der Umbauten um repräsentative Neubauflächen ergänzt. Die Gesamtnutzfläche der drei Unter- und sieben Obergeschosse beläuft sich auf rund 21.000 Quadratmeter.



HPM übernimmt das kaufmännische und technische Property Management für eine Laufzeit von mehr als zwei Jahren.



Über HIH Property Management GmbH

Das Unternehmen HIH Property Management GmbH ist eine Immobilien-Management-Gesellschaft unter dem Dach der HIH Real Estate GmbH (HIH). Gegenstand der HPM ist die Verwaltung sowie das Management von Immobilien im gesamten Bundesgebiet. Mit ihren über 140 Mitarbeitern ist die HPM an den Standorten Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, Düsseldorf, Köln und Stuttgart vertreten und betreut aktuell rund 330 Immobilien mit einem Gesamtvolumina von 6,3 Mrd. Euro. Die verwaltete Gesamtfläche beträgt rund 3 Mio. Quadratmeter. Im Fokus der Dienstleistungen steht das Property Management von primär gewerblich genutzten Immobilien (Büro- und Geschäftshäusern, Logistik- und Shoppingcentern) sowie von Wohnimmobilien für institutionelle Investoren im In- und Ausland. Regionale Präsenz und ein transparentes und umfassendes Berichtswesen/Reporting sind ebenso wesentliche Erfolgskriterien wie Kontinuität, Kompetenz und Flexibilität der Property-Management-Dienstleistungen.

HIH Real Estate GmbH

Die HIH Real Estate (HIH) bündelt seit Jahrzehnten die immobilienbezogenen Investment- und Dienstleistungsaktivitäten für die Warburg Gruppe. HIH Real Estate ist mit über 13,1 Mrd. Euro Assets under Management einer der größten deutschen Manager für Immobilienanlagen. Schwerpunkte der Aktivitäten sind Portfolio- und Asset-Management sowie Property Management, Vermietung und Projektentwicklung. Mit Hauptsitz in Hamburg hat die HIH Real Estate einschließlich Niederlassungen und Tochterunternehmen ca. 470 Mitarbeiter.



Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.hih.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren