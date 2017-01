Abschied von Maddalena De Padova

Im Dezember 2016 verstarb mit Maddalena De Padova, der visionären Unternehmerin und Gründerin des gleichnamigen Möbelunternehmens, die wohl einflussreichste Botschafterin des internationalen Designs in Italien. Die Grand Dame des Designs wurde 88 Jahren alt. Anlässlich der imm cologne 2017 und der Passagen 2017 zeigt der Showroom in Köln vom 16. bis 22. Januar ausgesuchte Möbel.



De Padova ist eine der angesehensten italienischen Marken und ein Unternehmen, das weltweit aus der Designgeschichte nicht mehr wegzudenken ist. Mit einem intuitiven Gespür für Stil, Gestaltung und Design, einer großen Portion Experimentierfreudigkeit, Neugier sowie Risikobereitschaft und motiviert durch ihre stetige Suche nach Neuem, gründeten Maddalena und Fernando De Padova 1956 ihr eigenes Möbelunternehmen. Es war die Faszination für skandinavisches Design, die den Grundstein legte. In ihrem ersten Mailänder Showroom in der Via Monte Napoleon vertrieb das Ehepaar Entwürfe und ausgesuchte Objekte von Alvar Aalto, Arne Jacobsen, Poul Kjaerholm und anderen namhaften Designern.



Auf einer Reise nach Basel in den 1960er Jahren, entdeckte Maddalena De Padova den ikonischen Wire Chair von Ray und Charles Eames. Nur wenige Monate später erhielt sie die Lizenz des amerikanischen Herstellers Herman Miller, die Eames - Möbelentwürfe in Italien fertigen zu lassen. Die ICF/De Padova Eames-Kollektion wurde im neuen Showroom am Corso Venezia präsentiert, der in den folgenden Jahren zu einem Must-Visit der Design- und Architekturszene avancierte.



Nach dem Tod ihres Ehemanns Fernando in 1967 leitete Maddalena De Padova das Unternehmen alleine und überwachte darüberhinaus auch Produktion und Vertrieb.



1979 verkaufte De Padova die ICF-Produktion und löste die Kooperation mit Herman Miller zugunsten der eigenen Marke "Editione De Padova", später "è De Padova", auf.



In den frühen 1980er Jahren festigte Maddalena De Padova die Zusammenarbeit mit bekannten Designern, allen voran Vico Magistretti und Achille Castiglioni. Sie erhiehlt die exklusiven Rechte zur Produktion des ikonischen Regalsystems 606 von Dieter Rams in der Aluminiumversion von 1984.



In den 1990er Jahre präsentierte Maddalena De Padova eine völlig neuartige Kollektion an Büromöbeln, die durch ihre starke Anlehnung an den Wohnbereich nachhaltig die Einrichtungskonzepte für Arbeitswelten revolutionierte. Gleichzeitig baute das Unternehmen in diesen Jahren sein Objektgeschäft aus, vor allem durch Kooperationen mit Renzo Piano, der die Cafeteria des Centre Pompidou in Paris, das Restaurant der Morgan Library in New York und den Sitz der Wirtschaftszeitung Sole24Ore in Mailand mit De Padova einrichtete.



2004 wurde Maddalena De Padova für ihr Lebenswerk mit dem renommierten Compasso d'Oro ausgezeichnet.



Über die Jahre pflegte De Padova eine enge Zusammenarbeit mit einflussreichen Designern. Unter anderem begleiteten Achille Castiglioni, Vico Magistretti, Ray und Charles Eames, Alexander Girard, George Nelson, Naoto Fukasawa, Dieter Rams, Ross Little und zuletzt Patricia Urquiola ihren Weg. Diese Designer wurden nicht nur zu persönlichen Freunden, sondern auch zu wertvollen Beratern. Unter ihrem Einfluss entwickelte Maddalena De Padova ein neues Verständnis für die Gestaltung von Lebens- und Arbeitsräumen und kombinierte unterschiedlichste Strömungen: Moderne mit Tradition, Trends und experimentelles Design, Technologie und Handwerk, Avantgarde und Autorendesign.



"Sie verstand Interior Design nicht nur als Dekoration, sondern als schöpferischen, funktionalen Gleichklang von Formen, Linien, Werkstoffen und Farben, als ganzheitliche Komposition des Raumes", so ihr Sohn Luca De Padova.



Zu Beginn der 2000er Jahre übergab Maddalena De Padova die Unternehmensführung an ihre Kinder Luca und Valeria. 2013 wurde Luca De Padova alleiniger Geschäftsführer und konzentrierte sich auf den Aufbau neuer Kooperationen mit aufstrebenden und bekannten Designern, die Investition von Unternehmensressourcen in die Entwicklung neuer Produkte und die Stärkung der Position von De Padova in den ausländischen Märkten.



Im April 2015 fusionierte das Unternehmen mit Boffi S.p.A.: Roberto Gavazzi, Geschäftsführer von Boffi, wurde zum CEO beider Unternehmen, während Luca De Padova weiterhin als Präsident von De Padova und nun ebenfalls als Vizepräsident und Aktionär von Boffi fungiert. Der Zusammenschluss von Boffi und De Padova ermöglicht es beiden Unternehmen, im Rahmen eines gemeinsamen internationalen Vertriebsprogramms als starke Einheit das italienische "Know-how" im zeitgenössischen Möbeldesign zu vermitteln.



Die ersten De Padova-Showrooms galten mit ihren Möbelpräsentationen, Ausstellungen und Inszenierungen als avantgardistisch und stilprägend. Seit 2015 zählt nun der Showroom in der Via Santa Cecilia zu einer der ersten Adressen für exklusives Design in Europa. Bis heute ist die De Padova-Möbelkollektion inspiriert von großen Designklassikern, Liebe zur Handwerkskunst und einer Kombination aus internationaler Eleganz und urbanem Mailänder Stil.



Maddalena De Padovas Erbe und die erfolgreiche Unternehmenstradition werden unter der Ägide des Art Directors Piero Lissoni in die Zukunft geführt.



In Deutschland wird die aktuelle Kollektion ab 2017 auch in den Boffi-Showrooms in Berlin, Frankfurt, Köln und München zu sehen sein.

Nicole Vesting hicklvesting Public Relations GbR





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren