Zahl der Gewerbeanmeldungen um 1,5 Prozent gesunken - Rückgang bei der Neugründung von Kleinunternehmen

6,8 Prozent weniger Neugründungen von Kleinunternehmen

2,2 Prozent mehr Neugründungen größerer Betriebe





Die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Hessen sank in der ersten Jahreshälfte 2016 auf knapp 32 400. Wie das Hessische Statistische Landesamt berichtet, waren das 500 Anmeldungen bzw. 1,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Hauptursache für diese Entwicklung war weiterhin der starke Rückgang bei der Neugründung von Kleinunternehmen.



Zu den Gewerbeanmeldungen zählen Neugründungen, Zuzüge sowie Übernahmen und Umwandlungen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2016 knapp 26 180 Unternehmen (minus 1,8 Prozent) gegründet. Die Zahl der Neugründungen von Kleinunternehmen lag mit rund 9770 um 6,8 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Neugründungen der Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung nahm um 2,2 Prozent auf 5445 zu.



Die Zahl der Gewerbeabmeldungen sank im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent auf rund 30 840. Bei den Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gingen die Abmeldungen um 8,0 Prozent auf 4550 zurück.



Wie in den Vorjahren wurden die meisten Gewerbeanmeldungen (6442), aber auch die meisten Gewerbeabmeldungen (6709) im Wirtschaftsabschnitt „Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ abgegeben. Auch die Wirtschaftsbereiche „Baugewerbe“ (4655 Anmeldungen bzw. 4756 Abmeldungen) und die „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“ (4160 bzw. 4086) trugen maßgeblich zum Gesamtergebnis bei.

