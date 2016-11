Öffentlicher Dienst 2015 - Erstmaliger Rückgang der Beschäftigtenzahl seit Jahren (275/2016)

Nach dem jahrelangen Anstieg bei der Zahl der hessischen Landesbediensteten kam es 2015 zu einem Rückgang. Am 30.06.2015 zählte das Hessische Statistische Landesamt rund 146 600 Vollzeitäquivalente (Vollzeitstellen und auf Vollzeitstellen umgerechnete Teilzeitbeschäftigungen) im Landesbereich. Das waren etwa 1390 oder 0,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Personalstand sank damit leicht unter das Niveau des Jahres 2013. Hauptursache war die Pensionierung von Lehrkräften.



Vom Rückgang betroffen war vor allem der Bereich der allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, der mit 51 210 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) noch immer den größten Anteil beim Personal des Landesbereichs stellt. Hier wurden 860 VZÄ weniger gezählt, das sind etwas 1,6 Prozent, was vor allem auf das Auslaufen von Altersteilzeitstellen zurückzuführen ist.



Ebenfalls rückläufig war der Personalstand bei Gerichten, Staatsanwaltschaften und Justizvollzugsanstalten, die zusammen auf 12 740 Vollzeitäquivalente kamen, 210 oder 1,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Die hessischen Finanzämter beschäftigten 120 Vollzeitäquivalente weniger und kamen auf 9170 VZÄ, ein Minus von 1,3 Prozent. Schließlich fiel die Zahl der Vollzeitäquivalente bei der Inneren Verwaltung und Politischen Führung des Landes um 0,9 Prozent auf 9570 VZÄ.



Aufgestockt wurde das Personal dagegen bei den Hochschulen und der Polizei: Bei den Hochschulen um 180 Vollzeitäquivalente auf 27 630 (plus 0,7 Prozent), bei der Polizei um 70 VZÄ auf 18 090 (plus 0,4 Prozent).



Hinweise:



Zum Landesbereich zählt die Landesverwaltung plus die rechtlich selbständigen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform unter Landesaufsicht, zu denen vor allem die Hochschulen gehören.



Ausführliche Informationen zum Personal des öffentlichen Dienstes sind im Statistischen Bericht „Personal des öffentlichen Dienstes in Hessen 2015“ enthalten.

