Freihandelsabkommen CETA: Hessen und Kanada handelten 2015 Waren im Wert von knapp 1,3 Milliarden Euro

Beim EU-Kanada-Gipfel am 30.10.2016 wurde das "Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen" CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) unterzeichnet. In der aktuellen Rangliste der Handelspartner Hessens belegt Kanada sowohl unter den Im- wie den Exporteuren den 25. Platz.



Im Jahr 2015 wurden zwischen Kanada und Hessen Waren im Wert von fast 1,3 Milliarden Euro im- und exportiert, berichtet das Hessische Statistische Landesamt. Das war der zweieinhalbfache Warenwert von 2005 (513 Millionen Euro). Hessische Unternehmen verkauften an Kanadische Unternehmen im vergangenen Jahr Waren im Gesamtwert von 566 Millionen Euro. Das waren vor allem chemische und pharmazeutische Erzeugnisse (289,5 Millionen Euro), Maschinen (51,0 Millionen Euro) sowie feinmechanische und optische Erzeugnisse (44,8 Millionen Euro). Die größten Warengruppen beim hessischen Import (692 Millionen Euro) waren die gleichen wie beim Export. Kanada verkaufte an Hessen vorrangig chemische und pharmazeutische Erzeugnisse (105,1 Millionen Euro), Maschinen (64,8 Millionen Euro) sowie feinmechanische und optische Erzeugnisse (45,1 Millionen Euro).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren