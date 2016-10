Ein Viertel des hessischen Bruttoinlandsprodukts entsteht in Frankfurt am Main - Ergebnisse für Regierungsbezirke und Landkreise

Im Jahr 2014 erreichte das nominale Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Summe aller in der Region produzierten Waren und Dienstleistungen, in Hessen 254 Milliarden Euro. Wie das Hessische Statistische Landesamt mitteilt, verteilte sich dieser Wert sehr ungleich auf die hessischen Regionen. So sind 72 Prozent (183 Milliarden Euro) des hessischen BIP im Regierungsbezirk Darmstadt entstanden; in den Regierungsbezirken Kassel und Gießen waren es 16 bzw. 12 Prozent (40 bzw. 31 Milliarden Euro). Allein auf Frankfurt am Main entfiel ein Drittel des BIP des Regierungsbezirks Darmstadt und knapp ein Viertel des Landes. An zweiter Stelle und weit abgeschlagen folgte die Landeshauptstadt Wiesbaden mit einem Anteil von 6 Prozent am Landesergebnis.



Die absolute Größe des BIP hängt wesentlich von der Einwohnerzahl ab. Daher lässt sich die Wirtschaftskraft verschieden großer Regionen unter Bezug auf diese Größe besser vergleichen. Bei der Kennzahl "BIP je Einwohner", der sogenannten Wirtschaftskraft, lag Frankfurt mit 92 400 Euro ebenfalls weit an der Spitze und war mehr als doppelt so hoch wie der Landeswert (41 800 Euro). Zwischen den kreisfreien Städten und Landkreisen zeigte sich ein klares Gefälle. Die kreisfreien Städte übertrafen mit 73 000 Euro den Landesdurchschnitt um 74 Prozent. Die Landkreise erreichten mit 32 100 Euro nur gut drei Viertel des Landeswertes. Wesentlicher Grund hierfür war der Einpendlerüberschuss der Städte.



Auch bei der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts waren Unterschiede zu beobachten. So wuchs das BIP im Regierungsbezirk Darmstadt mit 4,5 Prozent kräftiger als im Landesdurchschnitt (plus 4,3 Prozent) und den Regierungsbezirken Kassel (plus 4,2 Prozent) und Gießen (plus 3,4 Prozent).



Ausführliche Ergebnisse können dem Statistischen Bericht "Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Hessen nach kreisfreien Städten und Landkreisen" entnommen werden.

