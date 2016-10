Preisgekrönte Forschung ist wichtiger Motor für Wissenschaftsstandort Hessen

Wissenschaftsminister Boris Rhein hat heute hessische Spitzenwissenschaftler im Biebricher Schloss empfangen. Einige von ihnen, die so genannten ERC-Grantees, werden vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council ERC) gefördert. Andere sind Träger des Leibniz-Preises, des wichtigsten und höchstdotierten wissenschaftlichen Förderpreises in Deutschland, oder haben den Heinz Maier-Leibnitz-Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland erhalten.



Wissenschaftsminister Boris Rhein: „Ich freue mich, solch erfolgreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu empfangen. Ihre Arbeit ist ein Aushängeschild für die hessischen Hochschulen und das Land Hessen insgesamt. Dies gilt gleichermaßen für die in der Forschung bereits etablierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Es ist eine Ehre, dass sie ihre Ideen und ihr Engagement in Hessen einbringen.“



Die ERC-Grants wurden seit Gründung des European Research Councils ERC im Jahr 2007 zum wissenschaftlichen Aushängeschild einer Hochschule oder Forschungsinstitution. Die Förderhöhen liegen zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro. Seit 2014 haben sich 16 Forscherinnen und Forscher des Landes erfolgreich für das Programm beworben – zum Beispiel von der TU Darmstadt und der Goethe-Universität Frankfurt, aber auch von Forschungsinstituten wie dem GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung. Für die hessischen Hochschulen werden ERC-Grants immer wichtiger: Über 20 Millionen Euro ERC-Mittel haben sie seit 2014 bereits eingeworben.



„Die enorme Expertise der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umfasst nicht nur das Fachliche, sondern teilweise auch das gesamte Prozedere, das zu einem erfolgreichen Antrag bei der EU führt. Dieses Wissen wollen wir in Zukunft noch stärker nutzen und verbreiten“, ergänzte Wissenschaftsminister Boris Rhein.



Beim Empfang ehrte Wissenschaftsminister Boris Rhein auch die hessischen Preisträgerinnen und Preisträger des Leibniz-Preises sowie des Heinz Maier-Leibnitz-Preis. Den Leibniz-Preis verleiht die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) an in Deutschland arbeitende Wissenschaftler aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Das Preisgeld beträgt 2,5 Millionen Euro und muss innerhalb von sieben Jahren projektbezogen verwendet werden. Der Heinz Maier-Leibnitz ist der wichtigste Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs und ehrt promovierte junge Forscherinnen und Forscher.



„Die Preisträgerinnen und Preisträger tragen mit ihren wissenschaftlichen Leistungen maßgeblich zur Profilierung des Wissenschaftsstandorts Hessen bei. Die Landesregierung stellt im kommenden Jahr über 1,9 Milliarden Euro für Forschung und Bildung zur Verfügung, denn die Wissenschaft ist der Motor für Innovation und damit für den Wohlstand in Hessen“, so Wissenschaftsminister Boris Rhein abschließend.

