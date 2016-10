Priska Hinz reist nach Stockholm und Kopenhagen

„Der hohe Norden Europas kann innovative Anregungen insbesondere für Wohnungsbau und Stadtentwicklung in Hessen liefern. Ich freue mich auf die Gespräche mit den verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern und auf den Austausch zu Konzepten in Schweden und Dänemark. Ich werde sicher mit neuen Ideen zurück nach Hessen kommen“, sagte Umweltministerin Priska Hinz vor ihrer Abreise nach Stockholm. „In Hessen verknüpfen wir schon jetzt Städtebau und Klimaschutz auf besondere Weise: Denn kürzere Wege, mehr Grün und frischere Luft sind klimafreundlich und sorgen für mehr Lebensqualität“, so die Ministerin.



Die Ministerin wird vom Dienstag, 4. Oktober 2016, bis Freitag, 7. Oktober 2016, nach Schweden und Dänemark reisen. Im Mittelpunkt der Reise stehen neben den Themen Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Klimaschutz außerdem die landwirtschaftlichen Themen Tierwohl und regionale Vermarktung. Ziel der Reise ist es, Ideen für beispielhafte Konzepte in diesen Bereichen aus anderen Ländern mit nach Hessen zu nehmen. Begleitet wird die Ministerin unter anderem von den Landtagsabgeordneten Martina Feldmayer, Claudia Ravensburg und Angelika Löber. Die Delegation wird mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbänden sprechen. Darüber hinaus stehen Besuche bei Musterbeispielen in den Bereichen Städtebau und Landwirtschaft an.



Am Dienstag wird Ministerin Hinz in der schwedischen Hauptstadt Stockholm mit der schwedischen Staatssekretärin für internationale Entwicklungszusammenarbeit und Klima, Eva Svedling, zusammenkommen und über die aktuellen Herausforderungen im Klimaschutz und der Klimaanpassung sprechen. Ein Aspekt wird auch der hessische Klimaschutzplan sein, der gerade erarbeitet wird und einen breiten Beteiligungsprozess durchlaufen hat.



Am Mittwoch steht zunächst ein Gespräch mit dem schwedischen Minister für Wohnungsbau und Digitalisierung, Peter Eriksson, auf dem Programm. Darin wird es um aktuelle Fragen rund um die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Möglichkeiten der sozialen Stadtentwicklung gehen. Anschließend wird Ministerin Hinz von der schwedischen Ministerin für Umwelt und Energie, Karolina Skog, empfangen und sich mit ihr darüber austauschen, wie Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung konkret gefördert und umgesetzt werden können. Später am Tag besucht die Delegation unter anderem das Städtebauprojekt „Royal Seaport“ in Norra Djurgårdsstaden im Norden Stockholms, um schwedische Lösungen für Ökologisches Bauen und Konzepte gegen den Wohnungsmangel kennenzulernen. In diesem neuen Stadtteil Stockholms sollen bis 2030 nicht nur 12.000 neue Wohnungen und 35.000 Arbeitsplätze geschaffen werden, sondern es werden auch städteplanerisch die Anpassung an den Klimawandel, an Energieeffizienzstandards und der Erhalt der Biodiversität berücksichtigt. Anschließend geht es für die Delegation weiter nach Kopenhagen, wo am Donnerstag unter anderem ein Gespräch mit Dr. Hans Bruyninckx, dem Exekutivdirektor der Europäischen Umweltagentur, vorgesehen ist.



Am letzten Tag der Reise steht neben weiteren Terminen ein Gespräch mit dem dänischen Minister für Umwelt und Lebensmittel, Esben Lunde Larsen, auf dem Programm. An diesem Tag wird die Ministerin samt ihrer Delegation auch einen Musterbetrieb für Schweinezucht mit verringertem Antibiotikaeinsatz besuchen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren