Bezahlbarer Wohnraum in Hessen: Weichen sind gestellt

„Der hessische Wohnungsmarkt bleibt angespannt. Dabei wird kräftig gebaut. Aber der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin hoch – ihn in den kommenden Jahren zu decken, erfordert eine große gemeinsame Kraftanstrengung“, sagte Wohnungsbauministerin Priska Hinz in ihrem Grußwort beim Neujahrsempfang des BFW Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. „Vor allem im Ballungsraum Rhein-Main und in den Hochschulstädten werden dringend Wohnungen gebraucht, die sich Studierende, Familien, Seniorinnen und Senioren mit einem geringen oder mittleren Einkommen leisten können“, sagte die Ministerin.



Hinz verwies auf die Vielzahl an Förderprogrammen, die das Land Hessen in den vergangenen Jahren aufgelegt hat: „Wir haben bereits zu Beginn der Wahlperiode reagiert. Bis 2019 stehen inzwischen mehr als 1,2 Milliarden Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Zudem haben wir die Konditionen der Förderung verbessert, um der Situation auf den Kapitalmärkten gerecht zu werden.“ So wurden die Zinsen der Förderdarlehen um etwa 30 Prozent gesenkt und ein Finanzierungszuschuss eingeführt. „Wir haben wichtige Impulse gegeben und merken auch an der Nachfrage, dass unsere Weichenstellung richtig war“, betonte die Ministerin. „Auch mit dem erneuten Ankauf von Belegungsrechten in Höhe von vier Millionen Euro für dieses und das kommende Jahr können zeitnah bezahlbare Wohnungen im Bestand gesichert werden“, so Hinz. Grundsätzlich bleibt es aber wichtig, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.



Auch das fehlende Bauland thematisierte die Ministerin in ihrem Grußwort: „Nach Berechnungen des Regionalverbandes Frankfurt/Rhein-Main gibt es im Ballungsraum noch Flächen, die bebaut werden können. Hier ist eine kreisübergreifende Zusammenarbeit nötig, um Bauland zu entwickeln“, sagte Hinz. Zugleich sollte sich der Wohnungsneubau nicht nur auf die großen Städte konzentrieren. „In Hessen wohnt der Großteil der Bürgerinnen und Bürger in kleineren Städten mit bis zu 5.000 Einwohnern. Auch hier müssen bezahlbare Wohnungen entstehen“, sagte Hinz und betonte, dass dabei eine nachhaltige Stadtentwicklung, eine funktionierende Infrastruktur, Bildungsangebote und eine gute Erreichbarkeit Hand in Hand gehen müssen.



Die Allianz für Wohnen leistet in der aktuell angespannten Lage am Wohnungsmarkt einen Beitrag, indem sie gemeinsam mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Wohnungswirtschaft Lösungen erarbeitet. Mit der Servicestelle Wohnen, die im Oktober 2016 ihre Arbeit aufgenommen hat, ist ein erster wichtiger Schritt getan. „Auch der BFW Hessen engagiert sich in der Allianz und dafür möchte ich danken: Wir brauchen kritische und konstruktive Stimmen sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte Ministerin Hinz. „Das stärkt nicht nur die Allianz für Wohnen, sondern auch die Akzeptanz des sozialen Wohnungsbaus.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren