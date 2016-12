"Steuertourismus internationaler Konzerne muss beendet warden"

Das Bundesfinanzministerium hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der unter anderem die Einführung einer so genannten Lizenzschranke vorsieht. Dazu sagte heute Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer:



„Der Steuertourismus internationaler Großkonzerne muss beendet werden. Internationale Konzerne nutzen die unterschiedlichen steuerlichen Vorschriften und Steuersätze in verschiedenen Staaten, um die Gewinne dort anfallen zu lassen, wo sie möglichst niedrig besteuert werden.



Dies geschieht häufig über Lizenzzahlungen innerhalb des Konzerns. Die Patente werden dort gehalten, wo die Besteuerung am niedrigsten ist. Steuern werden also nicht dort gezahlt, wo Forschung, Entwicklung oder Produktion geleistet werden.



Das ärgert mich seit langem, denn uns entgehen dadurch nicht nur Steuereinnahmen in beträchtlicher Höhe. Es ist auch ungerecht und unfairer Wettbewerb, denn die vielen Klein- und Mittelbetriebe in Deutschland können diese Tricks internationaler Konzerne nicht anwenden und zahlen die höhere Steuerlast in Deutschland.



Dass dieser Missstand nun auch im Bundesfinanzministerium erkannt wird, freut mich. Den nun bekannt gewordenen Vorstoß, dem Treiben durch eine Lizenzschranke Einhalt zu gebieten, begrüße ich daher grundsätzlich. Er geht in die richtige Richtung. Ob er auch weit genug geht, gucken wir uns jetzt in Ruhe an.



Es ist aber wichtig, dass endlich Bewegung in das Thema kommt. Ich habe bereits vor zwei Jahren eine Lizenzschranke als nationale Abwehrgesetzgebung gegen den Steuertourismus internationaler Konzerne vorgestellt. Wir müssen und dürfen denen nicht tatenlos zusehen. Leider haben viele meiner Kollegen in Bund und Ländern die Diskussion darüber ein ums andere Mal vertagt. Das sollten wir uns jetzt nicht mehr erlauben."

