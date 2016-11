Ali Baba und die 40 Räuber/5+

"Sesam, öffne dich!": wer kennt sie nicht, diese Beschwörungsformel, die Reichtum und Abenteuer verspricht? Ihren Ursprung hat sie in der Erzählung "Ali Baba und die 40 Räuber" aus dem Märchenschatz "Tausendundeine Nacht". Die wird jetzt vom Hessischen Landestheater Marburg als großes Weihnachtsstück für alle Zuschauer ab 5 Jahren auf die Bühne im Erwin-Piscator-Haus gebracht: Der Junge Ali Baba traut seinen Ohren kaum, als er einer Räuberbande zu ihrem geheimen Versteck folgt und ihr Zauberwort "Sesam, öffne dich!" dabei aufschnappt. Kaum haben die Räuber ihre Höhle verlassen, öffnet sich so auch vor Ali Baba das Felsentor und er entdeckt einen unglaublichen Schatz. Der Junge nimmt, was er tragen kann. Doch sein plötzlicher Reichtum bleibt nicht lange verborgen. Sein Bruder Kassim kommt schnell hinter sein Geheimnis und versucht, sich seinen Anteil am Schatz zu sichern. Dabei gerät er jedoch in die Fänge der Räuber.Ali Baba und seine Freundin Sirin tun nun alles, um ihn zu befreien. Schnell entspinnt sich ein spannender Kriminalfall voller Action, Musik und Magie.Nach dreijährigem Umbau feiert das Hessische Landestheater Marburg nun wieder mit dem großen Weihnachtsstück eine Premiere im Erwin-Piscator-Haus. Die Nachfrage nach den18 in Marburg angesetzten Schulvorstellungen im November und Dezember war bereits nach den Sommerferien so groß, dass sich das Theater dazu entschloss, das Platzkontingent zu erhöhen. Natürlich stehen aber auch Familienvorstellungen auf dem Spielplan (Termine siehe unten)!Annette Müller und Oda ZuschneidOliver KosteckaMichael LohmannMatthias DöpkeYassin Amajout (a.G.), Ogün Derendeli (a.G.), Lisa-Marie Gerl, Julia Glasewald, Maximilian Heckmann, Thomas Huth, Camil Morariu, Kristin Scheinhütte (a.G.), Sindy Tscherrig (a.G.)über den Verkaufsstand der Schulvorstellungen gibt es detaillierte Informationen auf unserer Homepage, die regelmäßig aktualisiert werden. Kontakt für Buchungen ist Jürgen Sachs unter j.sachs@theater-marburg.de