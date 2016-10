"Ich hatte erst mal abgesagt"

Kurz vor dem Kinostart des Liebesdramas „Gleißendes Glück“ erzählte Ulrich Tukur in hr2-kultur, dass er zunächst absagen wollte: „Ich dachte, um Gottes willen, das ist ja wahnsinnig viel Text! Und wie werden diese abgründigen sexuellen Fantasien visualisiert? Mir schien das sehr riskant.“



Doch hier hatte der Schauspielstar die Rechnung ohne die Produzenten gemacht: „Die beiden Bickenbachs sind Wahnsinnige, ultraleidenschaftlich und völlig verrückt. Die haben einfach gesagt, es gibt keine Absage. Irgendwann hab ich aufgegeben und mir gesagt: ‘Dann muss es eben sein!‘. Schließlich ist es ein tolles Thema und eine Liebesgeschichte, wie man sie in unserem Kino noch nicht gesehen hat.“



Das Filmthema hat Tukur, der seiner Rolle als Eduard Gluck übrigens Ähnlichkeiten mit Donald Trump attestiert, auch persönlich berührt: „Jenseits der 50 denkt man darüber nach, wie das eigene Leben gelaufen ist. War ich glücklich? Bin ich glücklich, und was ist mit meinem Lebenspartner? Klar hab ich ein bisschen verstärkt über die Dinge nachgedacht, aber auf der anderen Seite ist Schauspiel auch Spiel. Man spielt etwas, was einen aufwühlt, aber trotzdem geht das Leben weiter. Man muss danach in die Kantine gehen, ein Schnitzel essen, und dann ist es vorbei.“



Zitate aus der Meldung frei bei Nennung von hr2-kultur. Das komplette Gespräch war am Dienstag, 18. Oktober, um 17.10 Uhr in der Sendung „Kulturcafé“ zu hören und ist weiterhin als Podcast unter www.hr2-kultur.de abrufbar.

