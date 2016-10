Hessischer Rundfunk überträgt 35. Frankfurt-Marathon am 30. Oktober

Der Hessische Rundfunk (hr) begleitet die 35. Auflage des Frankfurt-Marathons am Sonntag, 30. Oktober, trimedial - im hr-fernsehen, in hr1 und im Internet auf hessenschau.de.



Das hr-fernsehen startet schon am Samstag, 29. Oktober, um 17.30 Uhr in der Sendung „Heimspiel! am Samstag“ mit einer Vorberichterstattung vom Marathon in Frankfurt. Moderator Heiko Neumann spricht in der Frankfurter Festhalle mit Prominenten aus der Laufszene. Am Sonntag, 30. Oktober, berichtet das hr-fernsehen von 9.55 Uhr an live in einem „Heimspiel! extra“ über den Marathon, bei dem auch die Deutschen Meisterschaften für die Läuferinnen und Läufer ausgetragen werden. Moderator Ralf Scholt wird dabei vom Experten Dieter Baumann und Hawaii-Champion Jan Frodeno in der Analyse des Rennverlaufs unterstützt. Die Marathon-Fans verpassen nichts: Die bewegten Bilder werden mit vier Motorradkameras, unterstützt von einer Helikopter-Kamera, eingefangen. Weitere Kameras sind an der 42,195 Kilometer langen Strecke im Einsatz. Zudem gibt es weitere Außenstellen mit Live-Kameras bei Reportern in Frankfurt-Höchst und in der Innenstadt am Kaiserplatz.



Auf der Website hessenschau.de/sport ist am Sonntag von 9.55 Uhr an ein Livestream geschaltet. Interessierte können im Social TV das Rennen kommentieren und diskutieren, Fragen stellen und Fotos schicken. Ab sofort gibt es auf marathon.hessenschau.de ein Dossier zur Vorschau auf den Frankfurt-Marathon mit allen wichtigen Informationen und Fakten.



hr1 beim Frankfurt-Marathon 2016



Damit nicht nur die Top-Läufer, sondern auch die mehr als 10.000 Hobby-Läufer beim Frankfurt-Marathon 2016 Höchstleistungen zeigen können, unterstützt hr1 alle Sportler auf und neben der Strecke. Im Streckenfahrzeug führt hr1-Moderator Jan Ackermann das Feld an. Am Frankfurter Opernplatz sind hr1-Moderator Lars-Henning Metz und hr1-Dancefloor-DJ Joerck wieder vor Ort und sorgen für Partystimmung bei bester hr1-Musik. Ganz ähnlich am Platz der Republik, den die Läufer gleich mehrfach passieren. hr1-Moderatorin Marion Kuchenny und hr1-Dancefloor-DJ Bob stehen bereit, um den Teilnehmern an diesem Hotspot richtig einzuheizen. Bei toller Musik und imposanter Light-Show liefert Kai Völker zum Finale in der Festhalle jedem Läufer den Motivationsschub, auf den letzten 100 Metern nochmal alles zu geben. hr1-Dancefloor-DJ Hans-Jörg Voigt sorgt mit dem Besten von hr1 für die musikalische Power beim Zieleinlauf. Bereits am Vortag wird Kai Völker als Moderator der Pasta-Party auf den 35. Frankfurt-Marathon einstimmen.

