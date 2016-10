"Hessische Energiespar-Aktion" präsentiert Ausstellung "Fassadendämmung" im Rathaus der Stadt Trendelburg

„Fassadendämmung“: Mit dieser Ausstellung informiert die „Hessische Energiespar-Aktion“ vom 07. Oktober bis zum 18. November 2016 im Rathaus der Stadt Trendelburg, Marktplatz 1, 34388 Trendelburg über Möglichkeiten der Fassadendämmung im Gebäudebestand. Entsprechendes kostenloses Informationsmaterial zum Thema liegt aus.



Die Fassade verliert unter allen Bauteilen eines Hauses die meiste Energie im Winter. Die hohen Wärmeverluste sind die eine Seite der Medaille. Die andere sind recht kühle Wandinnenoberflächen ungedämmter Wände im Winter, die zu Feuchte- und Schimmelschäden führen. Umgekehrt können 15 bis 25 Prozent Energieeinsparung durch die Dämmung der Fassade erzielt werden.



„Zur Dämmung unserer Außenwände gibt es keine Alternative“, so Klaus Fey, „auch wer mit regenerativen Energien heizen will oder eine Solaranlage aufs Dach setzt: Bleiben die Altbauwände ungedämmt, bleibt auch der Energieverbrauch unnötigerweise hoch.“



Berechnungsgrundlage ist der „Energiepass Hessen“ , ein Beratungsinstrument der Hessischen Landesregierung für Hauseigentümer im Bereich der Gebäudemodernisierung, die ihr Wohneigentum selbst nutzen und die die Schwachstellen ihres Hauses in Bezug auf den Energieverbrauch erkennen möchten.



Der „Energiepass Hessen“ wird zum reduzierten Preis von 37,50 Euro angeboten. Es gibt ihn unter: info@energiesparaktion.de oder „Hessische Energiespar-Aktion“, Rheinstraße 65, 64295 Darmstadt. Der Fragebogen ist auch vor Ort erhältlich.



Ausführliche Informationen bietet die HESA-Homepage unter www.energiesparaktion.de, über die auch www.energieland.hessen.de, die „Energieseite“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung sowie der „Förderkompass Hessen“ mit allen aktuellen Förderangeboten direkt zu erreichen ist.



Die „Hessische Energiespar-Aktion“ ist ein Projekt des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren