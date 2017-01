Hessen präsentiert sich als attraktives Reiseland auf weltgrößter Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit

Ob Apfelwein oder Heilwasser, Fachwerkidylle oder Großstadtflair: Zahlreiche hessische Metropolen und der hessische Heilbäderverband haben sich am großen Gemeinschaftsstand der HA Hessen Agentur GmbH auf der Camping Motor Touristik (CMT) 2017 in Stuttgart präsentiert. Rund 235.000 Besucher nutzten in diesem Jahr die Gelegenheit, sich über neue Reiseziele auf der ganzen Welt zu informieren.



„Die Präsentation auf der weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus ist für die Vermarktung der hessischen Destinationen sehr wichtig“, sagt Folke Mühlhölzer, Vorsitzender der Geschäftsführung der HA Hessen Agentur GmbH. „Hessen bietet durch seine Landschaft und seine hervorragende touristische Infrastruktur vielfältige Möglichkeiten für Städte- und Natururlaub. Wir freuen uns besonders, dass wir in diesem Jahr auch viele Angebote für barrierefreies Reisen vorstellen konnten.“



Am hessischen Gemeinschaftsstand war auch das Kulturland Rheingau mit seinen „Genussreisen“ vertreten. Die Rheingauer Weinkönigin Stephanie, ihre Wiesbadener Majestäts-Kollegin Sarah I. und die Apfelweinkönigin Katharina III. aus Frankfurt machten den Besuchern die Spezialitäten aus der Region schmackhaft. Gekostet werden durfte auch echtes hessisches Heilwasser.



Die HA Hessen Agentur GmbH und ihre Mitaussteller haben auch in diesem Jahr Mitarbeiter von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Busunternehmen zu einem Welcome-Lunch eingeladen. Bei „Hessen-Häppchen“ gab es für die Teilnehmer Inspirationen und Tipps rund um das Reiseland Hessen. Denn die CMT gewinnt auch immer mehr Bedeutung als Fachbesuchermesse für den Urlaub in Deutschland.

HA Hessen Agentur GmbH

Die HA Hessen Agentur GmbH ist die Dienstleistungsgesellschaft des Landes. Sie setzt Projekte, Kampagnen und Förderaktivitäten um und fungiert zudem als Berater und "Think Tank". Ihr Kernziel ist die bestmögliche Unterstützung des Landes Hessen und anderer öffentlicher Institutionen bei der Erreichung ihrer Ziele im Rahmen der hessischen Wirtschaftsförderung. Die HA Hessen Agentur GmbH führt die Maßnahmen zum Tourismus- und Kongressmarketing im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung durch. Die Maßnahmen werden kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung "Investition in Ihre Zukunft" der Europäischen Union. Weitere Informationen finden Sie unter www.hessen-agentur.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren