Neue Abteilung Industriedienstleistungen bezieht Halle in Peiting

Jährlich im Januar findet die Mitarbeitendenversammlung der i+s Pfaffenwinkel GmbH statt. Die Geschäftsführer berichten darin zu aktuellen Entwicklungen; anschließend gibt es ein gemeinsames Abendessen.



Für die 129 Beschäftigten der i+s Pfaffenwinkel ist diese Veranstaltung am Jahresbeginn wichtig, wie die hohe Beteiligung wieder zeigte. Geschäftsführer Wilfried Knorr ging nach seiner Andacht zu Beginn auf die Entwicklungen in Herzogsägmühle ein. Er berichtete über Veränderungen im Baurecht, über die Flüchtlingsarbeit, die wirtschaftliche Situation von Herzogsägmühle und zur Gemeinwohlökonomie.



Boris Eisenmann, Vorsitzender der Mitarbeitendenvertretung, stellte sein Gremium noch einmal vor und nutzte die Gelegenheit, zur aktiven Mitarbeit aufzurufen. Dass dies eine wichtige Arbeit ist, sich aber nur wenige Beschäftigte bereit erklärten mitzuwirken, bedauerte auch Geschäftsführer Josef Schuh in seiner anschließenden Rede. Zudem erörterte er das Jahresergebnis 2016. „Wir haben mit einer schwarzen Null abgeschlossen, darüber bin ich froh“, so Schuh. Das Ergebnis sei jedoch nicht so gut wie im Vorjahr gewesen, was auf schlechtere Rahmenbedingungen zurückzuführen sei. „Eine hohe Anzahl von Langzeiterkrankten macht uns zu schaffen“, so Schuh. Dies sei vor allem auf die immer älter werdende Belegschaft zurückzuführen. Dennoch sparte er nicht mit Lob für die Beschäftigten. Viele hätten ihr Bestes bei der Arbeit gegeben, und die Freude dabei sei zu spüren gewesen. Eine Neuerung im Jahr 2016 war die Eröffnung der Abteilung Industriedienstleistungen. Bisher arbeiten die Kollegen im Dorf Herzogsägmühle, im Februar dieses Jahres zieht die Abteilung in die neu gebaute Halle in Peiting um.



Die Moderatorin der Veranstaltung, Petra Findeisen, zeigte sich erfreut, dass die Beschäftigten bei der Planung neuer Räumlichkeiten aktiv mitdenken und so auch Möglichkeiten zur Mitarbeit für Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, entstehen. In einem Jahresrückblick mit Fotos erinnerte sie die Anwesenden an wichtige Ereignisse im Jahr 2016.



Nach der anschließenden Ehrung von Mitarbeitenden, die bereits zehn, 20 und 25 Jahre in der i+s Pfaffenwinkel beschäftigt sind, wurde Petra Findeisen aus der Integrationsfirma verabschiedet. Nach vielen Jahren, in denen sie in verschiedenen Positionen als pädagogische Leiterin entscheidend und engagiert mitgewirkt hat, arbeitet sie nun ausschließlich im Fachbereich Arbeit und Integration in Herzogsägmühle. Ihre Nachfolge in der i+s Pfaffenwinkel tritt Barbara Scherdi an.



Als Abschluss der Veranstaltung gab es ein gemeinsames Abendessen der Mitarbeitenden.



Die Integrationsfirma i+s Pfaffenwinkel GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von Herzogsägmühle. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, oder, wo das nicht gelingt, einen dauerhaften Arbeitsplatz zu bieten. Die Firma besteht aus den Abteilungen Gebäudereinigung, Gebrauchtwaren-Recycling, Industriedienstleistungen, dem Café VerWeilheim sowie den Weilheimer- und Penzberger Dienstleistungen.

