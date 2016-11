Musikalisches Adventsgeschenk

Gleich drei Adventsgeschenke der besonderen Art erhalten alle Besucher des Weihnachtsmarktes von Herzogsägmühle: Ein klassisches Konzert, Musik der Peitinger Alphornbläser und ein Gospelgottesdienst; alle bei freiem Eintritt.



Am Samstag, den 26. November 2016, ab 15.30 Uhr lädt der Gemischte Chor „Musik im Pfaffenwinkel“ unter der Leitung von Andreas Wiesmann in die Martinskirche zum „Benefizkonzert zum Advent“ ein. Als Gäste stehen zudem das Peitinger Harfenduo und Heidi Ostler (besinnliche Texte) auf dem Programm.



Der Arbeitskreis Klassik am See lädt die Besucher des Weihnachtsmarktes ganz herzlich zu diesem klassischen vorweihnachtlichen Konzert ein.



Ebenfalls am Samstag, um 17 Uhr, spielen die Peitinger Alphornbläser auf dem Dorfplatz traditionelle Alphornweisen. Dazu gibt es einen kostenlosen Punschausschank.



Am ersten Advents-Sonntag, dem 27. November 2016, gestaltet der Gospelchor der evangelischen Militärseelsorge Lechfeld-Kaufbeuren einen Gospelgottesdienst. Beginn ist um 16 Uhr in der Martinskirche.



Die Adventszeit ist die Zeit, in der man sich auf die Ankunft von Jesus Christus vorbereitet. Von Jesus Christus handeln auch die Gospels: sie übermitteln die frohe Botschaft von ihm und handeln von der Liebe zu Gott und den Menschen.



Zu dieser musikalischen Einstimmung in die Vorweihnachtszeit sind alle Besucher recht herzlich eingeladen. Kommen Sie und feiern Sie mit uns diesen Gottesdienst der besonderen Art im Advent.

