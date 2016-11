Herzogsägmühler Abend mit Musik und Theater

Die 31. Herzogsägmühler Kulturtage gehen in die nächste Runde: Am Donnerstag, dem 17. November 2016, findet der Herzogsägmühler Abend statt. Beginn um 19 Uhr im Rainer-Endisch-Saal im Kapellenfeld, der Eintritt ist frei.



Die Zuschauer erwartet ein buntes Programm, gestaltet von Hilfeberechtigten und Mitarbeitenden aus Herzogsägmühle sowie Ehrenamtlichen. Vorhang auf heißt es für Musik, Theater und Kreatives.



Die Theatergruppe TamTam bringt das Stück „Mondscheinfieber“ auf die Bühne, frei nah William Shakespeare. „Wald-Geister-Theater – alles durcheinander, alles kreuz und quer. Wie oft geht es uns so! Aber alles löst sich auf – alles wird gut. Jeder Topf findet seinen Deckel und jede Drohne seine Königin“, beschreibt Michael Krone, Schauspieler und Regisseur der Theatergruppe TamTam das neue Stück.



Daneben gibt es jeweils ein Musikstück von Jan Kähler und Andi Stark (Didgeridoo und Gitarre) und Jörg Kuppler und Michael Grimme (zwei Gitarren).



Bereichert wird der Abend zudem durch einen Musikbeitrag der Musikschule Pfaffenwinkel e.V. Schongau. Ingrid Zeller präsentiert mit ihren Schülerinnen Christina Coban und Emma Zaja das Gitarrenstück „We need to stand together“ von Christina Coban und die Stücke „Código amistad“ und „Hoy somos mas“, beide aus einer Fernsehserie.



Herzliche Einladung zum Herzogsägmühler Abend!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren