Herzogsägmühle weiht am Buß- und Bettag Sinnespfad ein

Einen Feiertag, der in Bayern vor 21 Jahren abgeschafft wurde, gibt es für alle Mitarbeitenden der Diakonie in Bayern, und somit auch in Herzogsägmühle: den Buß- und Bettag. Mittwoch, der 16. November 2016, ist für alle Herzogsägmühler und alle Mitarbeitenden ein Feiertag.



Die Bevölkerung wird darauf hingewiesen, dass alle Herzogsägmühler Läden, Betriebe, die Verwaltung, Beratungsstellen, Einrichtungen und Dienste in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu und Landsberg am Lech ihren evangelischen Buß- und Bettag feiern und geschlossen haben.



Wie an jedem Sonn- und Feiertag hat das Cafe & Wirtshaus Herzog am Dorfplatz geöffnet.



Angesichts des geschäftlichen Treibens in allen Orten ringsum können Besucher gemeinsam mit den Herzogsägmühlern die besondere Feiertagsstimmung in unserem Dorf erleben. Um 10.15 Uhr wird in der Martinskirche ein Gottesdienst gefeiert, zu dem jeder herzlich eingeladen ist.



Anschließend wird der erste Abschnitt des Herzogsägmühler Sinnespfades eröffnet. Nach fünf Jahren Bauzeit mit tatkräftiger Unterstützung der Garten- und Landschaftsbauer der Herzogsägmühler Gärtnerei, Mitarbeitenden der Herzogsägmühler Werkstätten und Projektteilnehmern aus europäischen und afrikanischen Ländern, kann der erste Teil des Sinnespfades nun für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die finanzielle Unterstützung dafür kam von verschiedenen Spendern und dem Landkreis, der den Sinnespfad mittels Leader-Projekt unterstützt hat. Arno Schneider, ehemaliger Spendenreferent von Herzogsägmühle und Ideengeber des Sinnespfades, wird ebenfalls anwesend sein.

