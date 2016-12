Haar-Messe in Nürnberg: Auszubildende der Herzogsägmühler Berufsschule belegen 3. Platz

Groß war die Freude der Auszubildenden im Friseurhandwerk der Albrecht-Schnitter-Berufsschule in Herzogsägmühle: Bei der Fachmesse für Friseure HAARE in Nürnberg konnten sie bei einem Wettbewerb den 3. Platz belegen. 28 Schulen hatten sich daran beteiligt.



In Herzogsägmühle begannen die Vorbereitungen der Azubis im 2. Lehrjahr bereits im September. Ein Übungskopf wurde nach dem vorgegebenen Thema in Farbe, Schnitt, Make-up und Frisur umgesetzt und zur Messe mitgenommen. Fachübergreifend konnten von den Auszubildenden aus der Metall- und der KFZ-Abteilung dringend benötigte Ausstellungsgegenstände wie Schraubenschlüssel und Autoreifen ausgeliehen werden.



Der Übungskopf samt Elektrogitarre und Reifen wurde bei der Messe ausgestellt und von einer Jury begutachtet. Bewertet wurden dabei die themengetreue Umsetzung, Kreativität, Proportionen, Technik, Sauberkeit der Ausführung und der Gesamteindruck. Die Prämierung erfolgte unabhängig von der Jahrgangsstufenzugehörigkeit.



Die Freude war bei allen Beteiligten sehr groß, als klar wurde, dass die Albrecht-Schnitter-Berufsschule zum zweiten Mal in Folge einen dritten Platz bei der wichtigen Fachmesse erringen konnte. „Dies alles war möglich, weil die Auszubildenden sehr motiviert waren und von den Lehrerinnen und Lehrern in der Vorbereitungszeit und während der Messe gut betreut wurden. Ein großes Lob geht auch an die Ausbilderinnen in den Salons, in denen unsere Schülerinnen und Schüler arbeiten“, betonte Peter Glück, Schulleiter der Herzogsägmühler Berufsschule.









