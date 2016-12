Geschichte und Gegenwart der Sozialen Arbeit in Deutschland erlebbar machen

„Ein Sozialdorf wird Lernort: Geschichte und Gegenwart deutscher Sozialstaatlichkeit erlebbar machen.“ Diese Idee überzeugte auch die Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V, die 175.000 Euro EU-Mittel einwerben konnte. Der Verein für Dorfentwicklung und Landespflege Herzogsägmühle e.V. erhält für sein Projekt „Der Lernort lebt – Kulturpädagogische Umsetzung des Lernorts Sozialdorf Herzogsägmühle – Phase 2“ die Gelder aus dem LEADER- Fördertopf und freut sich, die Lernort-Idee nun nachhaltig etablieren zu können.



Der Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklungen und gegenwärtigen Debatten des Sozialen in der Gesellschaft darzustellen und erlebbar zu machen. Schließlich dokumentiert Herzogsägmühle mit seiner Geschichte umfassend, wie sich Sozialstaatlichkeit in Deutschland im Laufe der vergangenen 120 Jahre verändert hat. Mit der Ausstellung "Im Abseits oder Mittendrin? 120 Jahre Herzogsägmühle" und begleitenden museumspädagogischen Angeboten wurde in Projektphase 1 der Grundstein gelegt. Bis Mitte 2018 folgen nun weitere inklusive Maßnahmen und Angebote, die das Dorf Herzogsägmühle zum Erlebnisraum werden lassen und die Etablierung des Lernorts als Bildungs- und Kommunikationsort vorantreiben.



Feierliche Bescheid-Übergabe



Im Oktober luden der Herzogsägmühler Verein für Dorfentwicklung unter Vorsitz von Andreas Kurz und Direktor Wilfried Knorr zu einer kleinen Feierstunde in der „Jungkolonie“ ein, wo die historische Ausstellung dauerhaft präsentiert wird. Die 175.000 Euro Zuschuss wurden in Form eines LEADER-Zuwendungsbescheides von Ethelbert Babl (LEADER Koordinator Allgäu – westliches Oberland), Bruno Bernhard (Bewilligungsstelle beim AELF, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kempten) und Kirsten Hosse (LAG AL-P, Lokale Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel e.V. in Schongau) übergeben.



Gelebte Inklusion sichtbar machen



Laut Bruno Bernhard ist es gerade das Thema Inklusion, das das Lernort-Projekt aus förderpolitischen Gesichtspunkten so wertvoll macht. Schließlich ist Herzogsägmühle Anschauungsort für die praktische Umsetzung und das Erleben des Sozialen – damals wie heute. Entsprechende Bürgerbeteiligung sorge für Nachhaltigkeit und sei durch den Verein für Dorfentwicklung und Landespflege Herzogsägmühle e.V. bestens gewährleistet. Zudem komme der Vernetzungsarbeit eine besondere Bedeutung zu. Bernhard verwies auf die gelungene Zusammenarbeit mit Bildungs- und Kultureinrichtungen – der Lernort blickt auf Kooperationen mit Hochschulen, weiterführenden Schulen und der Museumslandschaft in der Region zurück. Ein Miteinander, das weiter ausgebaut wird, auch über die Region hinaus.



Etablierung einer Geschichts- und Lernwerkstatt



Eine der geplanten Maßnahmen ist die Entwicklung einer Lernwerkstatt. Bildungseinrichtungen erhalten die Möglichkeit, mittels archivpädagogischen Zugängen, Schulungsmappen für Workshops und Unterrichtsmaterialen Geschichtsforschung zu betreiben. Ein besonders spannendes Vorhaben ist dabei ein weiteres P-Seminar mit dem Welfen-Gymnasium Schongau: Eine Schülergruppe entwickelt in Kooperation mit der „Stiftung Zuhören“ des Bayerischen Rundfunks verschiedene Audio guides. Die Hörbeiträge über Herzogsägmühler Geschichte und Geschichten werden in das Gesamtkonzept des Lernort-Projektes integriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.



Das Dorf wird zum Erlebnisraum



Ein weiterer Fokus liegt auf der Entwicklung digital unterstützter Themenwege, die durch das Dorf führen. Sie machen Geschichte und Gegenwart von Herzogsägmühle auf neue, zeitgemäße Weise lebendig und erlebbar. Interessierte können per Tablet oder Smartphone Wissenswertes im ganzen Ort erfahren. Übergeordnete Themen wie „Heimat und Migration“ oder „Arbeit im Wandel“ werden an unterschiedlichen Orten, Gebäuden und Menschen festgemacht. Verschiedene Nutzergruppen finden anhand dieser Routen ganz neue Zugänge – biografisch erzählt und inklusiv vermittelt.



Ort für Recherche und historischer Aufarbeitung



Weiter soll mit der Digitalisierung des historischen Archivs ein Ort der Recherche entstehen, der regional und überregional an Bedeutung gewinnt. Fotos, Dokumente und das stetig wachsende Zeitzeugenforum sind dann medial abrufbar. Um das umfangreiche Archivmaterial auch museumspädagogisch zu nutzen, wird die Dauerausstellung um die historische Aufarbeitung zweier wichtiger Kapitel der Sozialen Arbeit ergänzt: Die Heim- und Behindertenfürsorge in der Nachkriegszeit in den 1950er und 1960er Jahren und die Reformimpulse durch die Psychiatrieenquete in den 1970er und 1980er Jahren. In Zusammenarbeit mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern werden inklusive Methoden der Museumsarbeit entwickelt, übertragen und erprobt.



Die Vision: Der Lernort bekommt ein Zuhause



Nachhaltigkeit ist für den Lernort-Gedanken besonders wichtig. Daher gehen die Planungen der Projektverantwortlichen auch über die Förderlaufzeit von zwei Jahren hinaus. Der Lernort soll sich als umfassender Wissensspeicher und Kommunikationsort mit überregionaler Wirkung etablieren. Die Vision: Inmitten des Dorfgeschehens entsteht ein neues Gebäude, als sichtbare „Basisstation“ des Lernorts. Unter einem Dach finden sich Ausstellungsräume, Tagungs- und Seminarraum sowie Informationsangebote. Die entwickelten Audio guides und weitere Maßnahmen dienen der inklusiven und barrierefreien Ausstattung.



Als Teil der Ideenschmiede und zukünftigen Lernortarbeit soll dafür die bisher schon genutzte historische Baracke „Jungkolonie“ aus den 1950er Jahren erhalten, überbaut und in ihrer historischen Gesamtheit geöffnet werden.



Weitere Informationen zum Lernort Sozialdorf Herzogsägmühle bietet die Website www.lernort-herzogsägmühle.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren