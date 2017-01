Der Zukunft Gestalt geben - Jahresmotto 2017

Wie es seit vielen Jahren gute Tradition ist, begann das neue Jahr in Herzogsägmühle mit der Mitarbeitendenversammlung. Bei Kaffee und Kuchen konnten die Anwesenden zu Beginn Fotos der Ehrungen von Kolleginnen und Kollegen sehen, die im vergangenen Jahr ein Dienstjubiläum gefeiert hatten oder in den Ruhestand verabschiedet worden waren. Nach dem offiziellen Beginn gedachte Direktor Wilfried Knorr mit den Anwesenden dann der Verstorbenen.



Mit einem Jahresrückblick in Bildern ließ Knorr noch einmal die Highlights des vergangenen Jahres bewusst werden. „Diese verzahnen sich schon mit der aufziehenden Zukunft, der wir, so das Jahresmotto, Gestalt geben wollen und müssen“, so Knorr. In seiner Rede an die Mitarbeitenden griff er sieben Themen auf.



Als erstes betonte er, dass die Änderung des Baurechts das wohl bedeutsamste Ereignis des vergangenen Jahres war. „Das ist der über 30 Jahre nicht für möglich gehaltene Durchbruch hin zu einem normalen Ort, weg von der Sondereinrichtung“, so Knorr. „Im Zuge der Inklusionsdebatte wird diesem Schritt eine heute nicht zu übersehende Bedeutung zukommen.“ Unterdessen freut man sich in Herzogsägmühle über erste Bauanfragen. Als zweiten Punkt widmete sich Knorr der Flüchtlingsarbeit. Dank Ehrenamtlicher und hauptamtlich Mitarbeitender sowie Spenderinnen und Spendern können weiterhin Deutschkurse angeboten werden, die Aufnahme und Begleitung von Menschen auf der Flucht ist möglich. Besonders hob Wilfried Knorr das Fest der Einheit der Kulturen am 3. Oktober hervor. Mehr als 500 Gäste feierten friedlich miteinander. Zudem wurde es im vergangenen Jahr möglich, in Kooperation mit dem Landkreis, der evangelischen Landeskirche, dem Diakonischen Werk Oberland und der Caritas zwei hauptamtliche Koordinatoren einzustellen, die die Helferkreise begleiten und unterstützen. „Das Risiko im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage ist nicht, ob noch 500 Flüchtlinge mehr in den Landkreis kommen, sondern ob 500 Ehrenamtliche keine Lust mehr haben und aufhören.“



Im Hinblick auf die Entwicklung des Trägervereins erklärte Knorr, dass entschieden worden sei, ein drittes Vorstandsmitglied zu berufen. Dieses soll dann einige Unterstützungsprozesse der beiden Geschäftsbereiche, Herzogsägmühle und Innere Mission München, zusammenführen. Die damit einhergehenden Veränderungsprozesse sollen laut dem Jahresmotto aktiv gestaltet werden. Als vierten Punkt blickte der Direktor auf die Entwicklungen der Gemeinwohlökonomie. Im November konnte Herzogsägmühle planmäßig zum Audit angemeldet werden, Anfang März gibt es den ersten Audit-Termin. Mit vielen Vorträgen zum Thema reiste Wilfried Knorr im vergangenen Jahr durch die Republik. In diesem Jahr ist es sein Ziel, die Freie Wohlfahrtspflege als Verbündeten der Gemeinwohlökonomie zu platzieren.



Ebenso erfreut zeigte er sich über die wirtschaftliche Situation von Herzogsägmühle. Dank einer sehr guten Auslastung und Nachfrage und einer positiven Entwicklung der Einnahmenseite sei es gelungen, größere Vorhaben anzugehen. Der Direktor dankte den Mitarbeitenden für ihr Engagement, durch das diese gute Entwicklung möglich geworden sei. Als letzten Punkt widmete er sich der Personal- und Konzeptentwicklung. „Ich freue mich, dass wir fast überall in Herzogsägmühle diese Lust auf Ausgestaltung der Zukunft wahrnehmen können.“



Nach der Verleihung der Verdienstmedaillen an Menschen, die sich im vergangenen Jahr besonders um Herzogsägmühle verdient gemacht haben, hatte Wilfried Knorr noch eine besondere Überraschung als Dank an die Mitarbeitenden für die geleistete Arbeit: Der Kabarettist und Musiker Josef Brustmann gab sich mit seinem aktuellem Programm die Ehre.

