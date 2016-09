Der kleinste Lebensretter der Welt

Miniaturisierte Herzunterstützungssysteme, die minimalinvasiv, ähnlich wie ein Herzkatheter, über die Leiste bis in das Herz vorgeschoben werden, helfen dem Herzen bei seiner Pumptätigkeit. Kardiologen im Herz- und Diabeteszentrum NRW (HDZ NRW), Bad Oeynhausen, unter der Leitung von Prof. Dr. Dieter Horstkotte haben jetzt erstmals ein solches System in einer rechten Herzkammer eingesetzt, das pro Minute bis zu vier Liter venöses Blut in die Lungenarterie fördern kann. Es eröffnet gute Alternativen zur Behandlung des Rechtsherzversagens und kann sowohl von Kardiologen als auch von Herzchirurgen implantiert werden. Auch eine Kombinationstherapie mit größeren Systemen der künstlichen Herzunterstützung ist möglich.



"Mechanische Kreislaufunterstützung ist eine wichtige klinische Maßnahme bei einem ausgedehnten, plötzlichen Pumpversagen des Herzens, dem sogenannten kardiogenen Schock", beschreibt Oberarzt Dr. Christian Flottmann, Leiter der Kardiologischen Intensivstation am HDZ NRW, das Einsatzgebiet der Miniatursysteme. "In aller Regel dienen diese sogenannten Microaxialpumpen der kurzzeitigen Unterstützung bis zur Erholung der Herzfunktion, wenn die medikamentöse Therapie nicht ausreicht."



Der kardiogene Schock ist eine gefürchtete Komplikation bei einem akuten Herzinfarkt oder einer Herzmuskelentzündung. In den meisten Fällen ist das Herzmuskelgewebe um die linke Herzkammer betroffen. Die Bad Oeynhausener Intensivmediziner setzen in diesen Fällen Ballonkatheter oder - seit drei Jahren bereits - Microaxialpumpen in verschiedensten Größen ein. Letztere erzielen dabei bessere Effekte hinsichtlich der Pumpleistung und stellen somit sicher, dass ausreichend Blut über die Aorta in den Körper geleitet wird. Auf den Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine kann bei Microaxialpumpen verzichtet werden.



Auch bei Patienten mit einer bereits chirurgisch implantierten mechanischen Kreislaufunterstützung kann das kleinere, kathetergestützte Impellasystem die Pumpschwäche des Herzens zeitweise zusätzlich überbrücken. Hier arbeiten Kardiologen und Herzchirurgen im HDZ NRW eng zusammen, um ihren Patienten die jeweils bestmögliche, individuelle Therapie anbieten zu können.



Ein Rechtsherzversagen kann bei einem sogenannten Hinterwandinfarkt drohen. Die jetzt erstmals eingesetzte Impella-Rechtsherzunterstützung sorgt hier ebenso wie das Linksherzsystem für einen verbesserten Blutfluss und ein adäquates Herzzeitvolumen. Ein winziger Pumpenmotor mit einer Rotationsgeschwindigkeit von bis zu 50.000 Umdrehungen saugt das venöse Blut an und transportiert es in die Lunge. Das geschieht unabhängig vom Herzschlag, so dass auch während der Ruhephase der Herzkammer Blut gepumpt wird.



"Das jetzt erweiterte Spektrum der katheterbasierten Herzunterstützungssysteme eröffnet uns eine noch bessere Versorgung unserer Notfallpatienten", erläutert Dr. Flottmann. Ohne schnelle Maßnahmen zur Überbrückung der unzureichenden Herztätigkeit beim kardiogenen Schock ist kein Überleben möglich. Die miniaturisierten Unterstützungssysteme können bis zu 14 Tage im Herzen verbleiben. Wenn sich das Herz wieder erholt hat, werden sie wieder entfernt. Wenn das Herz sich nicht wieder erholen sollte und dauerhafte Unterstützung benötigt, greifen die Herzspezialisten in aller Regel auf künstliche Unterstützungssysteme zurück, die chirurgisch implantiert werden. Die HDZ-Herzchirurgie versorgt Patienten, die auf eine Langzeitunterstützung angewiesen sind, mit den verschiedensten größeren, etablierten Systemen, die auch über Jahre hinweg eine adäquate Lebensqualität bieten können. Das Bad Oeynhausener Herz- und Diabeteszentrum NRW hält mit seiner Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie unter der Leitung von Prof. Dr. Jan Gummert eines der weltweit größten Kunstherzprogramme bereit.



Hintergrundinformation:



Der infarktbedingte kardiogene Schock ist die häufigste Todesursache bei akutem Herzinfarkt. Das Versagen der Pumptätigkeit des Herzens kann sowohl die linke als auch die rechte oder sogar beide Herzkammern betreffen. Versagt die linke Herzkammer, so kann nicht mehr ausreichend sauerstoffreiches Blut in den Körper gepumpt werden. Versagt die rechte Herzkammer, so ist der Blutfluss des venösen Blutes in die Lunge gefährdet. Die Sterblichkeitsrate beträgt über 50 Prozent. Ein aufgrund eines Herzinfarkts verschlossenes Herzkranzgefäß sollte spätestens nach 90 Minuten in einem Katheterlabor wiedereröffnet werden. In Bad Oeynhausen ist man deutlich schneller: Nachweislich benötigen die Kardiologen im HDZ NRW nur 62 Minuten vom Eintreffen des Patienten bis zur Eröffnung des verschlossenen Gefäßes.

Über Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen

Das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW), Bad Oeynhausen, ist ein international anerkanntes Zentrum zur Behandlung von Herz-, Kreislauf- und Diabeteserkrankungen. Mit 37.000 Patienten pro Jahr, davon 14.700 in stationärer Behandlung, ist das HDZ NRW ein führendes Spezialklinikum in Europa. Unter einem Dach arbeiten vier Universitätskliniken und Institute seit 30 Jahren interdisziplinär zusammen. Das HDZ NRW ist Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren