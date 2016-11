Detailliertes RDKS-Anwenderposter

Das neue Anwenderposter zum Thema RDKS ist ab sofort beim Teilespezialisten Herth+Buss erhältlich. Das Poster ist übersichtlich bebildert und stellt ausführlich das gesamte RDKS-Angebot des Teilespezialisten vor. Darüber hinaus findet der Fachmann hilfreiche Erläuterungen zu den dadurch anfallenden Werkstattarbeiten Reifendemontage, Sensoranbringung und zur Reifenmontage.



Zusätzlich erklärt das Anwenderposter die Verwendung des OBD-Moduls (On Board Diagnose) in Text und Bild. Ein Verweis auf den eigenen YouTube Channel, auf dem der Teilespezialist die praktischen One-Minute-Clips zum Thema RDKS veröffentlicht, darf natürlich auch nicht fehlen und rundet das Infopaket zu diesem Thema ab. Das Anwenderposter RDKS erweitert das beliebte Posterangebot und ist wahlweise in deutscher und englischer Sprache erhältlich. Alle Poster mit praktischer PDF-Downloadfunktion finden Sie unter www.herthundbuss.com/poster.

