Helvetia investiert in MoneyPark und treibt die Digitalisierung voran

Die Helvetia Gruppe übernimmt 70 Prozent des grössten Schweizer Hypothekenvermittlers MoneyPark. Mit dieser Mehrheitsbeteiligung investiert die Versicherungsgesellschaft in ein neues Geschäftsmodell und treibt die Digitalisierung voran. Gleichzeitig legt Helvetia mit MoneyPark einen ersten starken Anker für den Aufbau eines Eco-Systems zum Thema «Home». MoneyPark wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen geführt und nicht in Helvetia integriert.



Per sofort ist MoneyPark mit einem Aktienanteil von 70 Prozent Teil der Helvetia Gruppe. Helvetia erwarb die Aktien zu einem Preis von insgesamt CHF 107 Mio. Neben den weiteren bestehenden Aktionären bleiben die Gründer sowie Tamedia mit rund 20 Prozent am Unternehmen beteiligt.



Einzigartiges Geschäftsmodell



Seit der Gründung im Jahr 2012 konnte sich MoneyPark mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell als technologiebasierter, unabhängiger Intermediär bereits als grösster Hypothekenvermittler am Schweizer Markt etablieren. Das Unternehmen kombiniert Online-Plattform mit persönlicher Beratung: So sind Kreditkriterien von mehr als 70 Finanzierungspartnern auf einer eigens entwickelten, webbasierten Plattform hinterlegt und lassen unmittelbar einen zuverlässigen Vergleich der Zinskonditionen zu. Die persönliche Beratung erfolgt in einer der 20 Filialen schweizweit oder über Video. Neu bietet MoneyPark in der Schweiz zudem den ersten Online-Hypothekenmarktplatz für Anschlussfinanzierungen. Ebenso berät MoneyPark in Vorsorgefragen und bietet Robo-Advisor-Lösungen in Anlagethemen sowie zukünftig immobiliennahe Sachversicherungen an. Sämtliche Vertriebs- und Beratungsprozesse sind stark IT-unterstützt und erlauben es, optimal auf die Kundenbedürfnisse einzugehen.



Hin zu einer exzellenten Customer Journey im Eco-System «Home»



Mit der Mehrheitsbeteiligung an MoneyPark ergänzt Helvetia ihr bestehendes Portfolio mit einem neuen, eigenständigen Geschäftsmodell. «Wir erschliessen dadurch nicht nur eine völlig neue Ertragsquelle, sondern auch einen neuen Kundenzugang und eine breitere Angebotspalette», freut sich Philipp Gmür, Group CEO von Helvetia. «Insbesondere ist der Zukauf aber auch ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung und mehr Kundenzentrierung im Rahmen unserer Strategie helvetia 20.20.» So will Helvetia aus der IT-Plattform und den effizienten Beratungs- und Vertriebsprozessen im Zusammenhang mit Hypotheken einen Nutzen ziehen. Ebenso will der Versicherer gemeinsam mit MoneyPark als ersten starken Anker ein Eco-System rund um das Thema «Home» aufbauen. Dabei sollen die am Netzwerk beteiligten Unternehmen vom Kundenzugang und der Kunde von einer durchgängigen, exzellenten Customer Journey profitieren.



MoneyPark bleibt eigenständige Einheit



«Mit Helvetia gewinnt das junge Fintech-Unternehmen MoneyPark ein sehr etabliertes Schweizer Versicherungsunternehmen als strategische und finanzstarke Partnerin. Sie wird uns dabei unterstützen, MoneyPark zu neuer Grösse zu führen», ist Stefan Heitmann, Gründer und CEO von MoneyPark, seinerseits überzeugt. «Wichtig ist dabei, dass wir weiterhin als eigenständiges Unternehmen operieren und unsere Rolle als unabhängiger Intermediär im Hypotheken- und passgenauen Vorsorgegeschäft wahrnehmen können.» Entsprechend wird MoneyPark nicht integriert, sondern als eigenständige Einheit der Helvetia Gruppe mit eigenen Organen geführt. Das Management Team um Stefan Heitmann wird das Unternehmen geschlossen weiterführen.



Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf den Websites www.helvetia.com/media und www.moneypark.ch/presse.



Über MoneyPark



MoneyPark ist die schweizweit führende technologiebasierte Beratungsplattform für Finanzprodukte und spezialisiert auf die unabhängige Vermittlung von Hypotheken und Vorsorgeprodukten sowie auf ETF-basierte Vermögensverwaltung. MoneyPark bietet keine eigenen Finanzprodukte an, sondern offeriert seinen Kunden maximale Auswahl, unabhängige Beratung und direkten Abschluss. Die persönliche Kundenberatung erfolgt entweder in einer der aktuell 20 MoneyPark-Filialen oder mittels Online-Beratungsangeboten.



Helvetia Holding

Die Helvetia Gruppe ist in über 150 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Versicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie in den im Marktbereich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinationen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitäten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg und Jersey. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im schweizerischen St.Gallen.



Helvetia ist im Leben-, und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschneiderte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 700 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 4.7 Millionen Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 8.24 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2015 ein Ergebnis aus Geschäftstätigkeit von CHF 439.0 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.





