Herausragende Bewertungen für die Ingenieurwissenschaften

Mehrfach Spitzenwerte für die Masterstudiengänge der Fächergruppe Maschinenbau. Gute Noten auch für die Master-Studiengänge der Fachrichtung Elektrotechnik und Informationstechnik.



Die Helmut-Schmidt-Universität erzielt im heute veröffentlichten Online-Ranking des CHE mit den Masterstudiengängen der Fakultät für Maschinenbau gleich mehrfache Spitzenplätze: Nicht nur im Gesamturteil, sondern auch für das Lehrangebot, die Studierbarkeit, die Unterstützung im Studium, die Betreuung, die Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte und die Labore gab es die Bestnoten. Noch gute Noten gab es in den Kategorien Lehrangebot, Prüfungen, Berufsbezug, IT-Ausstattung und Räume. Schlechte Bewertungen gab es bei keinem der 16 Indikatoren des Rankings. Die Studiengänge, die bewertet wurden, sind Energie- und Umwelttechnik (M. Sc.), Fahrzeugtechnik (M. Sc.), Mechatronik (M. Sc.) und Produktentstehung und Logistik (M. Sc.).



„Ich freue mich sehr, dass nach den Geisteswissenschaften nun auch unsere Technikwissenschaften so herausragend im Studierendenurteil bewertet wurden", sagte HSU-Präsident Prof. Dr. Wilfried Seidel über das gute Abschneiden der ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten der Universität. „Die hohe Studierendenzufriedenheit ist auch Ausdruck der hohen wissenschaftlichen Qualität, die wir hier bieten können."



Gute Noten gab es auch für die Master-Studiengänge der Fakultät für Elektrotechnik: Die Studierbarkeit erhielt hier die Spitzenbewertung. Gut bewertet wurden die Studiensituation gesamt, die Prüfungen und die Räume. Weitere Indikatoren wurden wegen der teilweise nur einstelligen Studierendenzahlen in den einzelnen Master-Studiengängen im Ranking nicht aufgeführt, sie lagen jedoch in fast allen Kategorien über dem Durchschnitt.



Die Master-Studiengänge der Fakultät für Elektrotechnik sind Elektrische Energietechnik (M. Sc.), Erneuerbare Energien und intelligente Netze (M. Sc.), Informatik-Ingenieurwesen (M. Sc.) und Informationstechnik (M. Sc.).



Das CHE Hochschulranking



Das CHE Hochschulranking gilt als besonders umfassendes und detailliertes Ranking im deutschsprachigen Raum. Neben Studium, Lehre, Ausstattung und Forschung umfasst das Ranking auch Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule.



Das Ranking ist abrufbar unter http://ranking.zeit.de

