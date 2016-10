Ab 11. Oktober 2016 zeigt die Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität die Ausstellung „Deutschlands Leuchttürme. Dokumente, Bilder, Texte.“ von Reinhard Scheiblich. Eröffnung ist um 18:00 Uhr in der Hauptbibliothek.

Die Ausstellung wird durch eine Vortragsreihe und einen Begleitband ergänzt.



Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Leuchttürme von der Antike bis in die Gegenwart, wobei der Fokus auf deutschen Leuchtfeuern liegt. Die Fotos von Reinhard Scheiblich zeigen die Faszination der Leuchttürme. Historische Fotos, Bauzeichnungen und Dokumente belegen den hohen Standard im deutschen Seezeichenwesen. Die Ausstellung wird ergänzt durch Literatur und Exponate.



Über den Kurator

Reinhard Scheiblich arbeitete zunächst als Werbe- und Industriefotograf und schließlich bis 2014 als Wissenschaftsfotograf an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Für seine Unterwasserfotos aus der Ostsee, dem Roten Meer und dem Indischen Ozean erhielt er nationale und internationale Auszeichnungen. Auch als Autor machte er sich einen Namen und ist Spezialist für maritime Sujets. Seine fotografische Leidenschaft gilt den Leuchttürmen. Er schrieb und illustrierte zahlreiche Bücher über Leuchttürme. Für 27 Briefmarken der Leuchtturm-Serie der Deutschen Post AG lieferte Scheiblich die fotografischen Vorlagen.



Terminhinweis

Dienstag, 11. Oktober 2016, 18:00 Uhr

Ausstellungseröffnung „Deutschlands Leuchttürme. Dokumente, Bilder, Texte.“

Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg

Hauptbibliothek

Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg



Laufzeit der Ausstellung

11. Oktober 2016 bis 28. Februar 2017



Öffnungszeiten

Mo–Do 9–16 Uhr, Fr 9–14 Uhr. An Sonn- und Feiertagen geschlossen.

Eintritt frei. Zugang barrierefrei.





Begleitprogramm zur Ausstellung



08.11.2016, 18 Uhr

Der Leuchtturm Greifswalder Oie und seine Insel

Vortrag von Hans Joachim Luttermann, Rostock



30.11.2016, 18 Uhr

Cuxhaven im Dunkeln, Helgoland strahlt. Napoleons Kontinentalsperre (1806-1813/14) und die Leuchttürme der Nordseeküste

Vortrag von PD Dr. Helmut Stubbe da Luz; Hamburg



06.12.2016, 18 Uhr

Die Leuchttürme an der Elbe

Vortrag von Hans Helge Staack, Stuhr-Neukrug



08.02.2017, 18 Uhr

Ein Fotograf und sein Motiv – Regen, Sturm und steile Treppen

Kommentierte Führung mit Ausstellungskurator Reinhard Scheiblich



16.02.2017, 18 Uhr

Lange Nacht der Sturmflut

Mit Prof. Dr. Norbert Fischer (Historiker, Hamburg), Maiken Nielsen (Schriftstellerin und Journalistin, Hamburg), PD Dr. Helmut Stubbe da Luz (Historiker, Hamburg)



28.02.2017, 18 Uhr

Finissage der Ausstellung

Geschichte, Technik und Anekdoten – die Leuchttürme an Schleswig-Holsteins Nordseeküste

Vortrag von Dipl.-Ing. Wolfgang Stöck, Nebel auf Amrum



Begleitband

Zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Begleitband mit einem ausführlichen Textteil.



Reinhard Scheiblich:

Deutschlands Leuchttürme. Dokumente, Bilder, Texte. Begleitband zur Ausstellung in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität, 11. Oktober 2016 bis 28. Februar 2017.

Herausgegeben von der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg 2016

187 Seiten

ISBN 978-3-86818-083-4

Schutzgebühr 15,– Euro

