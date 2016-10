Was in den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014 und 2015 in Neustadt in Holstein, Oldenburg, Bad Malente, Süsel, Lübeck und Hamburg überaus erfolgreich begann, findet auch im Jahre 2016 wieder seine Fortsetzung.



Zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit der Großen Bürgergilde zu Heiligenhafen von 1253 e.V. „Wiehnacht an de Küst 2016“ wird durchgeführt von der seit 35 Jahren bestehenden Musikgruppe Timmerhorst und dem plattdeutschen Urgestein aus Neustadt in Holstein Heinrich Evers.



Das Konzert findet am 9. Dezember um 19:30 Uhr im Veranstaltungspavillon am Binnensee statt. Kartenvorverkauf: Tourismus-Service Heiligenhafen, Bergstr. 43 oder Modehaus Rohde, Hafenstr. 11-15. 12,- Euro pro Karte.



Timmerhorst steht für: Fünf stimmgewaltige Küstenbarden in ihrem unermüdlichen Einsatz mit Banjo, Gitarre, Akkordeon, Bass und Schlagzeug für den Erhalt und die Förderung des plattdeutschen Liedgutes und der plattdeutschen Sprache. Timmerhorst wird traditionelle Lieder aber auch selbstarrangierte Melodien mit plattdeutschem Text wie z.B. „Rudi mit de rode Nees“, „Sünner Claas“ und den Michael Jackson-Hit „Wi sünd de Welt“ vortragen. Freuen Sie sich auch auf Uraufführungen von neuen plattdeutschen Advents- und Weihnachtsliedern während der diesjährigen Tournee, wie „Fröher weer allens beter, fröher weer mehr Lamedda“.



Begleitet wird die Weihnachtstour wieder vom „Plattdeutsch-Papst“, wie der Neustädter Gärtnermeister i. R. Heinrich Evers von seinen musikalischen Freunden der Gruppe Timmerhorst liebevoll getauft wurde.



Heiner, de Plattsnacker, wie er sich selbst gerne nennt, wird aus seinem „Plattdüütsch Leesbook“ Besinnliches zur Weihnachtszeit aber auch eine Menge Humorvolles vortragen. Heinrich Evers ist seit 2014 der 1. offizielle Plattdeutschbeauftragte des Kreises Ostholstein, gibt plattdeutsche Kurse bei der Volkshochschule und bietet im Internet das kostenlose Plattdeutsch-Wörterbuch „Platt för Plietsche“ an.



Freuen Sie sich auf ein unterhaltsames, weihnachtlich besinnliches, aber authentisch norddeutsches, windgegerbtes Weihnachtsprogramm mit Heiner de Plattsnacker und der Gruppe Timmerhorst.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren