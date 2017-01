Weltpremiere der neuen Arbeit der argentinischen Regisseur Mariano Pensotti in Berlin, am 13., 14. und 15. Januar

"Arde brillante en los bosques de la noche" (Loderndes Leuchten in den Wäldern der Nacht)



Drei Frauen sind die Protagonistinnen von Mariano Pensottis neuer Inszenierung “Loderndes Leuchten in den Wäldern der Nacht”. Eine Professorin unterrichtet an der Universität Seminare zur Russischen Revolution und ist mit der Tatsache konfrontiert, dass in ihrem Leben revolutionäre Gedanken schon lange keine Rolle mehr spielen. Eine Revolutionärin, die viele Jahre Teil des Guerillakampfes in Südamerika war, kehrt in ihre europäische Geburtsstadt zurück, deren Alltag ihr fremd geworden ist. Eine Journalistin einer politischen Fernsehsendung feiert ihre Beförderung und reist in den Norden Argentiniens, wo Nachfahren von russischen Emigrant*innen, die nach der Revolution 1917 flüchteten, als Sexarbeiter*innen für Frauen aus der Mittelschicht arbeiten. Mittels einer filmischen Erzählweise werden diese unterschiedlichen Geschichten miteinander verbunden: Ereignisse aus einer Episode führen zu Veränderungen im Leben der Figur in der darauffolgenden. Wie können politische Ideale im Alltag umgesetzt werden? Welche Ideen der Russischen Revolution sind noch aktuell? Welche Auswirkungen hatte sie auf das heutige Argentinien?Der argentinische Regisseur Mariano Pensotti feiert mit seiner neuen Arbeit „Arde brillante en los bosques de la noche“ Premiere. Hier finden Sie weitere Informationen: http://www.hebbel-am-ufer.de/programm/spielplan/mariano-pensotti-loderndes-leuchten/



Ort: HAU Hebbel am Ufer, Stresemannstr. 29, 10963 Berlin, T: 030 259 004 9, besucherservice@hebbel-am-ufer.de

