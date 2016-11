Fünf Jahre Online-Arztpraxis DrEd: knapp eine Million telemedizinische Behandlungen europaweit

Fünf Jahre nach Gründung zieht DrEd Bilanz. Allein in Deutschland führten die Ärzte von DrEd über 200.000 Fernberatungen und Fernbehandlungen in Online-Sprechstunden durch. Europaweit waren es über 960.000. Damit ist DrEd die größte Online-Arztpraxis in Deutschland und Europa. Seit 2014 schreibt der Vorreiter für digitale ärztliche Versorgung schwarze Zahlen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate seit Gründung beträgt in Deutschland rund 170 Prozent, in Europa über 200 Prozent.



Behandlung ohne Wartezeit, ortsunabhängige Beratung und Diskretion sind Gründe, warum sich Patienten für Online-Sprechstunden entscheiden. Das Behandlungsspektrum von DrEd umfasst die Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Frauengesundheit, Männergesundheit und Reisemedizin.



Im Jahr 2016 (Stand November) stieg die Zahl der Behandlungen in Deutschland um über 50 Prozent auf über 100.000 (Vorjahr: 70.000).



Die Online-Ärzte behandeln Patienten aus ganz Deutschland. Die Top 5-Liste der Städte wird angeführt von Berlin (13.000 Behandlungen), München (6.600) und Hamburg (6.300), gefolgt von Köln (4.300), Düsseldorf (2.600). Nicht nur in Metropolen, auch in ländlichen Regionen ist DrEd gefragt. In Europa stieg die Zahl der Behandlungen im Vergleich zum Vorjahr (300.000) bisher auf 450.000.



„Innovative telemedizinische Leistungen, die den individuellen Lebensgewohnheiten der Menschen entgegen kommen, werden immer stärker gefragt. Das zeigen unsere steigenden Behandlungszahlen. Ich erwarte, dass wir noch in 2016 die Millionenmarke erreichen werden“, sagt David Meinertz, Gründer und CEO von DrEd. „Wir werden auch in Zukunft unser Angebot an den Bedürfnissen unserer Patienten ausrichten, bequem und flexibel.“



Mit der Qualität der Leistungen von DrEd sind laut Umfrage unter rund 1.500 Patienten 92,1 Prozent zufrieden (Note „gut“ und „sehr gut“). Zwei Drittel der Befragten (70,4 Prozent) sehen keinen Unterschied in der Qualität der fachärztlichen Versorgung durch ihren Online-Arzt bei DrEd im Vergleich zu ihrem Offline-Arzt vor Ort.

Health Bridge Limited (t/a DrEd)

DrEd ist der führende Anbieter telemedizinischer Leistungen für Patienten in Europa. DrEd wurde 2011 von David Meinertz und Amit Khutti in London (UK) gegründet. Seitdem wurden mehr als 960.000 Online-Sprechstunde in Deutschland, Österreich, Schweiz, Irland und England besucht. Die bei DrEd angestellten Ärzte beraten und behandeln Patienten zeit- und ortsunabhängig per Internet (www.DrEd.com), Telefon und Video. DrEd gehört zur Health Bridge Ltd, die in Großbritannien bei der Aufsichtsbehörde für Arztpraxen "Care Quality Commission" (CQC) registriert ist.



