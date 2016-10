HEAG mobiBus-Linie K 52 Gesamtsieger im ADAC-Schulbustest

Die Buslinie K 52 der HEAG mobiBus (Steigerts – Balkhausen – Seeheim Schuldorf) ist als Gesamtsieger im aktuellen ADAC-Schulbus-Test hervorgegangen. Getestet wurden in zehn Bundesländern insgesamt 60 Buslinien mit hohem Schüleraufkommen.



Anhand von rund 100 Einzelmerkmalen wurden sowohl Betriebsqualität, Fahrzeug und Fahrer bewertet. In neun von zehn Bereichen erzielte die Linie Top-Werte. „Wir wussten von der Befragung im Vorfeld nichts, das hervorragende Ergebnis hat uns völlig überrascht und freut uns natürlich sehr“, kommentiert Matthias Kalbfuss, Geschäftsführer der HEAG mobiBus. „Auch wenn für einen Sieg in einem solchen Test immer auch etwas Glück dabei ist, zeigt es doch, dass wir nicht nur in Darmstadt, sondern auch auf unseren Linien im Landkreis mit unseren Fahrern und unseren Fahrzeugen eine sehr gute ÖPNV-Qualität bieten“, so Kalbfuss weiter.



Hohe Fahrzeugqualität



Bei den Fahrzeugen positiv bewertet wurden Haltegriffe und Stopp-Tasten in kindgerechter Höhe, der Platz für Rollstullfahrer, die Videoüberwachung, verschiedene Sicherheitseinrichtungen sowie der Infotainment-Bildschirm mit Informationen zur Fahrt.



Den hohen Fahrzeug-Standard will die HEAG mobiBus auch in Zukunft fortschreiben. Noch vor dem Fahrplanwechsel im Dezember dieses Jahres sollen auf der Buslinie K52 drei neue Midibusse zum Einsatz kommen. „Für unsere hohen Sicherheits- und Umweltstandards investieren wir regelmäßig in eine moderne Flotte, und natürlich sind wir stolz auf unsere engagierten Mitarbeiter im Fahrdienst, die unsere Fahrgäste gut und sicher ans Ziel bringen“, erklärt Kalbfuss.



Freundliche Fahrer, gute Pünktlichkeit



Auch der Fahrer der K52 wurde vom ADAC als „freundlich und konzentriert“ eingeschätzt, zudem wird die Pünktlichkeit der Linie im Test gelobt.



Christel Fleischmann, Vorsitzender der Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation (DADINA), gratuliert der HEAG mobiBus zu diesem Erfolg: „Wir sind stolz auf unseren hervorragenden ÖPNV in der Region, die HEAG mobiBus hat einen großen Anteil daran. Nicht nur die vielen Schülerinnen und Schüler und Pendler profitieren davon“.



Die vollständigen Testergebnisse des ADAC gibt es im Internet unter www.adac.de



Internet: www.heagmobilo.de

