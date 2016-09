Datterich-Express: Noch Karten für die Zwiwwel-Touren

Morgen (Do, 29.9.) geht der Datterich-Express wieder auf Zwiwwel-Tour: Mit Federweißen und Zwiebelkuchen lässt sich der Spätsommer bei einer Rundfahrt in der nostalgischen Straßenbahn genießen. Selbstverständlich sind auf der einstündigen Ausflugsfahrt durch Darmstadt auch alkoholfreie Getränke im Angebot.



Die Fahrten beginnen und enden an der Haltestelle „Kongresszentrum“. Abfahrt ist jeweils um 16.30 Uhr, 18.00 Uhr und 19.30 Uhr. Die Tour-Tickets kosten inklusive Speisen und Getränke 14 Euro für Erwachsene und 12,50 Euro für Kinder.



Für die Fahrten sind noch Tickets im Kundenzentrum der HEAG mobilo erhältlich. Kurzentschlossene können auch im Datterich-Express Tickets erwerben (soweit verfügbar).



Für die Fahrten am 6. Oktober und 13. Oktober gibt es ebenfalls noch Tickets.



Mehr Informationen unter www.heagmobilo.de/genusstouren.

