Hawesko Holding AG: Guter Verlauf der ersten neun Monate

Die Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) veröffentlichte heute ihren Bericht über die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016 sowie die Zahlen für das dritte Quartal. Thorsten Hermelink, der Vorstandsvorsitzender des Konzerns, bestätigte heute in Hamburg, dass die vorgelegten Zahlen den Erwartungen des Vorstands entsprechen: "Die ersten neun Monate des Jahres 2016 sind im Ganzen sehr gut verlaufen. Den Umsatz haben wir bei € 322 Mio. wie erwartet auf Vorjahresniveau gehalten und das bereinigte Konzern-EBIT um fast 10 % gesteigert! Dass die Richtung stimmt, zeigt unter anderem, dass wir unter den Top-100-Onlineshops in Deutschland geführt werden - übrigens als einer von nur zwei Lebensmittelhändlern. Wir wollen die Digitalisierung weiter vorantreiben und organisch wachsen, werden aber auch externe Chancen, wenn sie sich bieten, entschlossen nutzen - so, wie wir das jüngst mit dem Mehrheitserwerb an dem innovativen Online-Marktplatz WirWinzer.de getan haben. Zurzeit bereiten wir weitere nachhaltige Wachstumsinitiativen vor, um unsere Zielgruppe zu verbreitern und unsere nachhaltig Ertragskraft zu stärken."



EBIT im Neun-Monats-Zeitraum gesteigert

In den ersten neun Monaten (1. Januar bis 30. September) lag der Umsatz mit € 322,1 Mio. auf dem Niveau des Vorjahres (€ 322,7 Mio.). Dagegen konnte die Konzern-Rohertragsmarge deutlich um 1,2 Prozentpunkte von 41,6 % auf 42,8 % vom Umsatz gesteigert werden. Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) betrug 5,3 % (Vorjahr: 2,1 %) vom Umsatz bzw. € 17,1 Mio. (Vorjahr: € 6,8 Mio.). Bereinigt um Einmaleffekte in beiden Perioden wurde eine EBIT-Marge von 4,6 % erzielt, nachdem es im Vorjahr 4,2 % gewesen waren. Das EBIT bei Jacques' wuchs um 8,4 % auf € 10,1 Mio. und damit überproportional zum Umsatz. Im B2B-Bereich resultierte der EBIT-Anstieg um 10,4 % auf € 2,7 Mio. aus dem Turnaround in der Schweiz sowie dem Wegfall der Belastungen der ehemaligen französischen Tochtergesellschaft; demgegenüber entfielen Umsätze aufgrund von Umstrukturierungen im Lieferantenportfolio. Im Distanzhandel konnte das EBIT durch eine verbesserte Profitabilität bei Wein & Vinos und The Wine Company um 6,3 % auf € 6,5 Mio. gesteigert werden. Das Ergebnis vor Ertragsteuern summierte sich auf € 16,6 Mio. (Vorjahreszeitraum: € 6,0 Mio.). Der Periodenüberschuss nach Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter bezifferte sich auf € 10,8 Mio., im Vorjahreszeitraum waren es € 3,9 Mio. gewesen. Der Gewinn pro Aktie betrug € 1,21, gegenüber € 0,44 im Vorjahreszeitraum.



Überwiegend gute Entwicklung im 3. Quartal

Im Quartalszeitraum 1. Juli bis 30. September lag der Konzernumsatz mit € 104,3 Mio. um 1,0 % erwartungsgemäß leicht unter dem Vorjahr (€ 105,4 Mio.). Der stationäre Weinfacheinzelhandel (Jacques' Wein-Depot) steigerte seinen Umsatz um 4,5 % auf € 32,7 Mio. (Vorjahr: € 31,3 Mio.). Dabei profitierte das Segment von zugkräftigen neuen Standorten ebenso wie vom erfolgreichen, Smartphone-optimierten Onlineshop und konnte das operative Ergebnis (EBIT) überproportional um 9,0 % auf € 3,2 Mio. steigern. Im B2B-Bereich (Großhandel) lag die Geschäftsentwicklung mit einem Umsatz von € 37,7 Mio. (Vorjahresquartal: € 39,7 Mio.) und einem EBIT von € 0,9 Mio. (€ 1,0 Mio.) im Rahmen der Erwartung des Vorstands. Der Distanzhandel erzielte Umsätze in Höhe von € 33,9 Mio. und blieb damit 1,6 % unter dem Vorjahresquartal (€ 34,5 Mio.). Hier war es vor allem eine zeitliche Verschiebung der Werbekette bei Hawesko.de, die dazu geführt hatte, dass Umsätze ins zweite Quartal vorgezogen wurden. Verstärkte Investitionen in digitale Ressourcen - der Online-Anteil erhöhte sich im Distanzhandel auf 50 % (Vorjahr: 44 %) - führten zu einer Reduzierung des Segment-EBITs gegenüber dem Vorjahr um etwa ein Drittel auf € 1,4 Mio. Dies verursachte auch den Rückgang beim Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit im Konzern (EBIT) im dritten Quartal 2016 auf € 3,9 Mio. (Vorjahr: € 4,6 Mio.). Das Ergebnis vor Ertragsteuern betrug € 3,7 Mio. (Vorjahr: € 4,4 Mio.). Der Konzernüberschuss betrug nach Anteilen nicht beherrschender Gesellschafter € 2,4 Mio. (€ 2,8 Mio.). Der Gewinn pro Aktie belief sich auf € 0,27, nach € 0,31 im Vorjahr.



Vorstand bekräftigt Ausblick

Die Prognose des Hawesko-Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 bleibt unverändert bestehen. Das Gremium rechnet insgesamt mit einem stabilen Umsatz im Geschäftsjahr 2016. Dabei dürfte der Facheinzelhandel (Jacques') um ca. 3 % und der Distanzhandel um 1-2 % gegenüber dem Vorjahr wachsen. Nach den genannten Anpassungen im Lieferantenportfolio wird der Großhandelsumsatz das Vorjahr voraussichtlich unterschreiten. Beim bereinigten Konzern-EBIT wird 2016 weiterhin eine Größenordnung von ca. € 28-29 Mio. erwartet, was einer EBIT-Marge von ca. 6 % (2015: 4,2 %) entspricht.





Hawesko Holding AG

Die Hawesko Holding AG ist führender Anbieter von qualitativ hochwertigen Weinen und Champagnern. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte sie - über ihre drei Vertriebskanäle Weinfacheinzelhandel (Jacques' Wein-Depot), Großhandel/Distribution (Wein Wolf und CWD Champagner- und Wein-Distributionsgesellschaft) und Distanzhandel (insbesondere Hawesko.de und Wein & Vinos) - einen Umsatz von € 477 Mio. und beschäftigte rund 933 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding AG werden außer an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren