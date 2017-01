Hawesko-Gruppe stärkt Positionierung im Bereich Fine Wine mit Spitzenwein-Händler WeinArt

Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding AG (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) hat zum 1. Januar 2017 eine 51%ige Beteiligung an der WeinArt Handelsgesellschaft mbH in Geisenheim erworben. WeinArt hat sich auf den Handel mit Weinen der höchsten Qualitätsstufe spezialisiert, insbesondere von französischen Gewächsen aus dem Bordeaux und Burgund. WeinArt hält zudem 75 % an der Grand Cru Select Weinhandelsgesellschaft mbH in Rüdesheim, die Exklusivitäten aus dem Bordeaux, dem Burgund und der Champagne im Großhandel vertreibt.



Der Umsatz der beiden Gesellschaften bewegt sich im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Für die kommenden Jahre wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen. Verkäufer sind die Tocos Beteiligung GmbH - Hauptaktionärin der Hawesko Holding AG - sowie WeinArt-Geschäftsführer Nedjelko Mrcela. Er bleibt mit 49 % an der WeinArt beteiligt.



Sowohl Mrcela als auch Thomas Hänle, geschäftsführender Gesellschafter von Grand Cru Select, werden den Unternehmen mit ihrem Wissen und ihrer Kompetenz sowie als Geschäftsführer erhalten bleiben. Nedjelko Mrcela: "Der Einstieg der Hawesko-Gruppe ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt, denn durch die Bündelung der Kompetenzen im Spitzenbereich ergeben sich für uns noch größere Möglichkeiten für die weitere nachhaltige Entwicklung." Hänle ergänzt: "Im Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten wird sich selbstverständlich nichts ändern, hier werden wir Kontinuität pflegen."



Thorsten Hermelink, Vorstandsvorsitzender der Hawesko Holding AG, äußerte sich zum Potenzial der Akquisition: "Durch die Beteiligung an WeinArt und damit auch an Grand Cru Select ergänzen wir im Einklang mit unserer langfristigen Strategie unsere Kompetenz für Fine Wine im B2B- wie auch im B2C-Bereich um eine wichtige Facette. Individualität und Charakter der beiden Unternehmen vor allem bei den Kunden- und Lieferantenbeziehungen werden erhalten bleiben. Von dem Zusammengehen werden sowohl WeinArt und Grand Cru Select selbst als auch unsere bereits bestehenden Marken profitieren. Gleichzeitig festigen wir die Positionierung der Hawesko-Gruppe als Nummer 1 bei Premium-Weinen."



Weitere Informationen sowie das Online-Angebot von WeinArt unter weinart.de.

