Havas Media Group setzt sich im Pitch um DekaBank durch

Die Frankfurter Havas Media Group konnte sich in einem mehrstufigen Pitchverfahren gegen den Wettbewerb durchsetzen und den Pitch um den Mediaetat der DekaBank für sich entscheiden.



Ab Januar 2017 wird die nationale Mediaplanung und der Mediaeinkauf der DekaBank von der Havas Media Group verantwortet. Die Betreuung wird im Team von Media Direktor Henner Uekermann liegen.



Sven Traichel, CEO und Country Manager, freut sich: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die DekaBank mit einem starken und passenden Gesamtkonzept überzeugen konnten. Wir haben im Pitch gezeigt, dass wir als Agentur für die veränderte Mediawelt im Finanzbereich Lösungen entwickeln können und als langfristiger Agenturpartner für die digitale Transformation bestens aufgestellt sind. Mit der DekaBank haben wir einen offenen und spannenden Kunden von uns überzeugen können, mit dem wir in Zukunft erstklassige moderne Kommunikationslösungen entwickeln dürfen.“

Über die Deka



Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Mit Total Assets in Höhe von rund 245 Mrd. Euro (per 30.06.2016) sowie über vier Millionen betreuten Depots ist sie einer der größten Wertpapierdienstleister in Deutschland. Sie eröffnet privaten und institutionellen Anlegern Zugang zu einer breiten Palette an Anlageprodukten und Dienstleistungen. Die DekaBank ist fest verankert in der Sparkassen-Finanzgruppe und richtet ihr Angebotsportfolio ganz nach den Anforderungen ihrer Eigentümer und Vertriebspartner im Wertpapiergeschäft aus.



Havas Media

Havas Media Group ist die weltweit dynamischste Mediaagentur. Havas Media Group hat Agenturbüros in über 120 Ländern und ist in vielen Märkten marktführend. Havas Media gehört zur weltweiten Kommunikationsgruppe Havas Group, die mit über 18.000 Mitarbeitern alle Kommunikationsservices anbietet. Zum Netzwerk gehört außerdem die Havas Creative Group.



In Deutschland ist die Havas Media Group eine Top 10 Agentur und hat über 350 Mitarbeiter am Standort Frankfurt. Die Agentur hat in den letzten Jahren durch erfolgreiches Neugeschäft ihre Billings von 200 Mio. auf über 1 Mrd. Euro verfünffacht und kann im Markt regelmäßig das stärkste Umsatzwachstum vorweisen. Kunden der Agentur sind unter anderem Telefónica, Dr. Wolff, Sparkasse, Check24, Nintendo, Jacobs Douwe Egberts, Emirates, AXA, Freixenet, Ritter Sport, und die Europäische Zentralbank. Havas Media Group hat einen Schwerpunkt in der internationalen Mediakoordination und ist vom Standort Frankfurt unter anderem für die weltweite Koordination von Hyundai/Kia und Hugo Boss verantwortlich. Zur Havas Media Group in Deutschland gehören die Agenturmarken Havas Media, Arena Media und Forward Media.



