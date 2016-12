Erneute Zertifizierung der Hausengel nach AZAV und DIN ISO 9001

Die Hausengel GmbH, Deutschlands größter Franchisegeber im Bereich der häuslichen Versorgung und Betreuung von pflegebedürftigen Menschen, setzt erneut Maßstäbe. Das Unternehmen, sowie dessen Akademie, sind erneut nach den AZAV-Richtlinien der Bundesagentur für Arbeit sowie nach DIN ISO 9001 zertifiziert worden.



Es ist ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich der so genannten "24-Stunden-Betreuung" (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft), denn kein anderes Unternehmen der Branche kann einen hauseigenen, nach den AZAV-Richtlinien der Bundesagentur für Arbeit zugelassenen Weiterbildungsträger vorweisen. Durch die Qualifizierung an der Hausengel Akademie heben sich die Hausengel-Betreuungskräfte deutlich von anderen Dienstleistern der Branche ab.



Die DIN ISO 9001 Norm beschreibt einen europaweiten Standard, der die Anforderungen an ein kundenorientiertes, kooperatives und prozessorientiertes Qualitätsmanagementsystem sowie dessen Dokumentation festlegt. Die Hausengel GmbH orientiert sich an den Grundsätzen dieser Norm und baute ein systematisches Qualitätsmanagementsystem auf. Dabei wurden sowohl vorhandene Vorgehensweisen festgeschrieben als auch neue etabliert. Existierende Prozesse wurden identifiziert, systematisiert und standardisiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die neuen Strukturen erhöhen die Sicherheit und Qualität für die Kunden und zu betreuenden Personen in Deutschland deutlich und garantieren eine hohe und gleichbleibende Qualität in der Betreuung und Versorgung. Für alle Beteiligten werden so die Transparenz der Prozesse und die Rechtssicherheit gesteigert. Der Dienstleistungsvertrag ist jederzeit auf der Website der Hausengel einsehbar.



Garantierte Zufriedenheit



Davon, dass die hohen Qualitätsansprüche der Hausengel GmbH nicht nur erklärtes Ziel, sondern gelebte Praxis sind, können sich Verbraucher nun unverbindlich überzeugen. Das Unternehmen bietet eine "Geld-zurück-Garantie". Sollte es trotz der hohen Qualitätsstandards bei einer Erst- oder Neuvermittlung einmal zu einer Fehlvermittlung kommen und wird das Unternehmen innerhalb von fünf Tagen darüber informiert, so werden die Hausengel-Gebühren erstattet.

Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH

Nach dem Grundsatz "Rundum versorgt" bietet die Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH bereits seit 2005 sowohl ambulante Pflege und Pflegeberatung durch examiniertes Pflegefachpersonal als auch 24-Stunden-Betreuung im eigenen Zuhause durch osteuropäische Betreuungspersonen. Die Hausengel Akademie, der hauseigene Weiterbildungsträger an dem alle Franchisenehmer der Hausengel ausgebildet werden, ist nach den AZAV-Richtlinien der Bundesagentur für Arbeit zertifiziert.

Das Unternehmen ist Mitglied im Verband für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP e.V.), der sich für einheitliche Qualitätsstandards in der häuslichen Versorgung einsetzt. Juliane Bohl, Mitarbeiterin der Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH ist darüber hinaus stellvertretende Vorsitzende des VHBP e.V. Der Großteil der Hausengel-Franchisenehmer ist Mitglied im Bundesverband der Betreuungskräfte (BDBK e.V.), der sich für die Rechte und die Qualifizierung von Betreuungskräften einsetzt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren