Starke Hausärztevertretung in Nordrhein

Mit Dr. Carsten König und Dr. Bernd Zimmer besetzen die Hausärzte Nordrheins ab 1.1.2017 zwei wichtige Positionen in der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV). Die KV-Vertreterversammlung hat sich am Samstag, 08.10.2016 in Düsseldorf für die neue Wahlperiode konstituiert und seine Verbandsgremien personell neu besetzt.



Dr. König, Facharzt für Allgemeinmedizin in Düsseldorf, wurde von der KV-Vertreterversammlung mit 44 Stimmen von 50 Stimmen als hausärztlicher Vertreter in den KV-Vorstand gewählt. Bei der Wahl um den Vorsitz wurde er mit 23 Stimmen zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Zum Vorsitzenden wurde der Facharzt Dr. Frank Bergmann aus Aachen gewählt.



Im Rahmen ihrer Konstituierung entschied die Vertreterversammlung auch über das Amt des VV-Vorsitzenden und dessen Stellvertretung. Dr. Bernd Zimmer, Facharzt für Allgemeinmedizin in Wuppertal, wurde von den Delegierten mit 42 Stimmen zum Vorsitzenden der Vertreterversammlung gewählt. Sein Stellvertreter ist Dr. Ludger Wollring, Augenarzt aus Essen.



Der neue Vorstand der KV Nordrhein wird sein Amt am 1. Januar 2017 antreten und für die Zeit von sechs Jahren die Interessen der rund 19.500 im Rheinland niedergelassenen Vertragsärzte und Psychotherapeuten vertreten.



„Die Wahlergebnisse sind ein starkes Votum für die Hausärzte Nordrheins“, betonen die Vorsitzenden des Hausärzteverbandes Nordrheins, Dr. Dirk Mecking und Dr. Oliver Funken. Die Hausärzte hatten sich im Vorfeld der Vertreterversammlung mit Dr. König auf einen gemeinsamen Kandidaten mit allen anderen Hausärzten der VV für den Vorstand entschieden. „Die hausärztliche Interessenvertretung in der KV wird damit deutlich verbessert. Wir freuen uns auf gute Diskussionen und Entwicklungen in der künftigen KV-Politik.“

Über Hausärzteverband Nordrhein e.V

Der Hausärzteverband Nordrhein e.V. ist der regionale Berufsverband der Vertragsärzte. Er repräsentiert 60 % der hausärztlichen Versorgerpraxen gegenüber Ärztekammern, Kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen und Landesministerien. Sein Ziel: Erhalt der flächendeckenden medizinischen Versorgung, Gewährleistung einer individuellen medizinischen Begleitung, Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung.



www.hausaerzte-nordrhein.de

