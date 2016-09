Hausärzteverband schult zur Multimedikation

Das Problem des hohen Medikamenteneinsatzes insbesondere bei älteren Menschen steht schon seit vielen Jahren in der kritischen Diskussion. Innerhalb der Ärzteschaft wird immer wieder nach Lösungswegen gesucht, die für Patienten und medizinische Versorger akzeptabel sind.



Der Hausärzteverband Nordrhein schult seit Langem seine Mitglieder regelmäßig im Umgang mit Medikamenten bei älteren Patienten. In einer seit einem Jahr laufenden, aktualisierten Version der Präsenzschulung wird das gesamte Praxisteam auf die Problematik hin geschult. Hierdurch wird ein Medikamentenscheck ermöglicht, der auf einer systematisch vorgehenden Datenbank basiert.



Die bisherigen Rückmeldungen zu dieser Schulung sind durchweg positiv. In einem weiteren Schritt werden jetzt zeitnah in einem eigenen Schulungsprogramm die Praxismitarbeiter zusätzlich in das Medikamentenmonitoring eingebunden. Das Programm ist Teil des Gesamtprogramm "Empowerment in der Hausarztpraxis". Praxisteams, die das gesamte Schulungsprogramm M4M (MFA for more) absolvieren, erhalten die Befähigung zur Führung der gesamten Logistik und Management einer Hausarztpraxis.













Über Hausärzteverband Nordrhein e.V

Der Hausärzteverband Nordrhein e.V. ist der regionale Berufsverband der Vertragsärzte. Er repräsentiert 60 % der hausärztlichen Versorgerpraxen gegenüber Ärztekammern, Kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen und Landesministerien. Sein Ziel: Erhalt der flächendeckenden medizinischen Versorgung, Gewährleistung einer individuellen medizinischen Begleitung, Sicherstellung der medizinischen Notfallversorgung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren