Keine Rolle rückwärts!

Die gemeinsamen Anstrengungen in der Kieler Innenstadt zur Attraktivitätssteigerung und Belebung sind wichtig. „Dazu gehört auch der Holsten-Fleet“, so Sönke Bergemann, Geschäftsführer des Eigentümervereins Haus & Grund Kiel.



Haus & Grund Kiel will gemeinsam mit Kiel Marketing helfen die herausfordernden Baujahre zu meistern. Ein Treffen der in der Kieler Innenstadt aktiven Immobilienmakler zu einem Gedankenaustausch hat bereits stattgefunden. Gemeinsam auch mit der Stadt werden als nächstes die Eigentümerinnen und Eigentümer in der Innenstadt eingeladen. Ziel ist es den Leerstand zu managen und für sinnvolle Zwischennutzungen zu mobilisieren. In Verbindung mit dem Baustellenmanagement soll es gelingen, auch während der Bauphase die Menschen in die Innenstadt zu locken.

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein von Kiel und Umgegend e.V.

Der Eigentümerverein Haus & Grund Kiel vertritt die Interessen von rund 11.500 Mitgliedern. Die Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel betreut ca. 9000 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Verlag & Service GmbH gibt die Norddeutsche Hausbesitzer Zeitung heraus und verlegt zahlreiche wohnungswirtschaftliche Produkte.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren