„Das Zuschussprogramm der Landesregierung geht an den privaten Vermietern vorbei. Von Genossen für Genossen könnte man überspitzt formulieren.“ So kommentierte Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, die Ankündigung der Landesregierung, den Mietwohnungsbau mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung in Höhe von 34 Millionen Euro zu unterstützen. Davon profitierten überwiegend Wohnungsbaugenossenschaften. Die privaten Kleinvermieter würden erfahrungsgemäß nicht neu bauen, sondern im Bestand investieren; zum Beispiel im Dachgeschossbau. Obwohl hier auch neuer Wohnraum entstehe, würde diese Investition lediglich mit 150 € je Quadratmeter bezuschusst, der Neubau hingegen mit 250 € je Quadratmeter. Die einseitige Bevorzugung des Neubaus stelle eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung dar, obwohl die privaten Kleinvermieter über 60 Prozent der Mietwohnungen am schleswig-holsteinischen Wohnungsmarkt stellten. Zudem seien Mitnahmeeffekte bei den hohen Zuschüssen zu erwarten; gebaut würde sowieso.



„Allein mit sozialen Wohnungsbau lösen wir die Aufgabe des bezahlbaren Wohnens nicht. Die Landesregierung darf die Eigentumsbildung nicht vernachlässigen,“ warnte der Verbandschef. Viele junge Familien träumten von den eigenen vier Wänden. Diesen Traum erschwere das Land allerdings mit der Grunderwerbsteuer in Höhe von 6,5 Prozent unzumutbar. Dabei würde aufgrund des erwiesenen Sickereffektes Mietwohnungen frei, wenn jemand in das selbstgenutzte Wohneigentum ziehe. Schleswig-Holstein sei mit 50,6 Prozent Eigentumsquote schließlich ein Eigentümerland.



„Wir haben in Schleswig-Holstein nicht durchweg hohe Mieten. Es ist unseriös, alles über einen Kamm zu scheren.“ Blažek wies damit die Behauptung des Innenministers Studt zurück, der soziale Wohnungsbau konkurriere mit hohen Mieten im freifinanzierten Bereich. Die Betrachtung sei einseitig auf Stadtteile von Kiel, Lübeck und Flensburg sowie die Metropolregion fokussiert. In vielen Regionen werde nach wie vor guter und günstiger Wohnraum angeboten.

Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.

Der Verband Haus & Grund Schleswig-Holstein vertritt im Lande die Interessen von rund 67.000 Mitgliedern.





