Eigentumsförderung und private Vermieter nicht vernachlässigen

„Die SPD und die Grünen dürfen die Eigentumsförderung und die privaten Vermieter nicht vernachlässigen!“ Das entgegnete Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, auf das Versprechen von Rot-Grün, 20.000 neue Wohnungen zu schaffen und dabei vor allem auf Genossenschaften und Baugemeinschaften zu setzen. Schleswig-Holstein sei ein Eigentümerland. Die Eigentumsquote in Höhe von 50,6 Prozent im Lande liege signifikant über dem Bundesdurchschnitt von 45,9 Prozent. Mit einer Grunderwerbsteuer in Höhe von 6,5 Prozent erschwere das Land insbesondere jungen Familien unzumutbar, den Traum der eigenen vier Wände zu realisieren. Dabei würde auch bei der Eigentumsförderung Wohnraum geschaffen. Der sogenannte „Sickereffekt“ löse eine Umzugskette im Wohnungsbestand aus. Wer ins Eigenheim ziehe, mache eine Mietwohnung frei, erläuterte Blažek.



„Private Vermieter machen die Vielfalt unserer Städte und Kommunen aus. Diese müssen genauso gefördert werden wie Genossenschaften,“ forderte der Verbandschef. Insbesondere die beliebten Mehrfamilienhäuser aus der Gründerzeit gehörten überwiegend privaten Kleinvermietern. Diese stellten über 430.000 der auf dem schleswig-holsteinischen Wohnungsmarkt angebotenen rund 704.000 Mietwohnungen oder über 61 Prozent zur Verfügung. Diesen Fakten müsste die Wohnungsbauförderung des Landes Rechnung tragen, die mit dem damit verbundenen bürokratischen Aufwand einseitig auf Wohnungsunternehmen wie z. B. Genossenschaften zugeschnitten sei, so die abschließende Kritik von Haus & Grund.

