Bausparen passt zu Schleswig-Holstein

„Das ist eine enttäuschende Entscheidung und ein schlechtes Signal für Schleswig-Holstein.“ So kommentierte Alexander Blažek, Verbandsvorsitzender von Haus & Grund Schleswig-Holstein, die Aufgabe des rechtlichen Standorts Kiel durch die Landesbausparkasse (LBS). Bausparen passe zum echten Norden. Schleswig-Holstein sei mit einer Eigentumsquote von rund 51 Prozent Eigentümerland. Viele Mitglieder des Verbands hätten ihre eigenen vier Wände mit einem Bausparvertrag (mit-)finanziert. Bausparen sei gerade für junge Familien nach wie vor ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur eigenen Immobilie.



„Wir dürfen den Anschluss nach Hamburg nicht verpassen,“ mahnte Blažek. Wenn ein namhaftes und traditionsreiches Unternehmen wie die LBS seinen Sitz von Schleswig-Holstein nach Hamburg verlagere, sei das für die Attraktivität des Standorts nachteilig – sowohl für Arbeitnehmer als auch für Kauf- und Bauwillige.



„Im echten Norden sind wir gern ein wenig spießig,“ sagte der Verbandschef ironisch in Anspielung an die legendäre „Spießer“-Kampagne der LBS. In Hamburg sei hingegen der Traum der eigenen vier Wände angesichts der astronomischen Immobilienpreise für junge Familien kaum realisierbar. Da helfe es auch nicht, den Standort in die Metropole zu verlegen.

Haus & Grund Schleswig-Holstein - Verband Schleswig-Holsteinischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.

Haus & Grund vertritt in Schleswig-Holstein die Interessen des privaten Grundeigentums und hat rund 67.000 Mitglieder.





