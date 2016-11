Haus & Grund Hessen: In der Adventszeit folgenschwere Wohnungsbrände vermeiden

„Am kommenden Sonntag brennt die erste Kerze am Adventskranz", so Younes Frank Ehrhardt, Landesverbandsgeschäftsführer von Haus & Grund Hessen. Kerzen seien in den meisten Haushalten ein fester Bestandteil der Advents- und Weihnachtszeit. Leider komme es in diesen Wochen stets vermehrt zu folgenschweren Bränden, ausgelöst durch unachtsamen Umgang mit offenen Flammen. Vor diesem Hintergrund erinnert der Eigentümerverband Haus & Grund Hessen daran, Kerzen und jegliche offenen Flammen während der Advents- und Weihnachtszeit mit Vorsicht zu verwenden.



Ein Brand in der Wohnung kann schwerwiegende Folgen für Leib und Leben der Bewohner haben. „Ob im Falle des Falles eine Versicherung zahlt, hängt davon ab, ob der Verursacher des Brandes grob fahrlässig gehandelt hat", so Ehrhardt.



Besser sei, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen und achtsam mit dem Feuer umzugehen. Brennende Kerzen und anderes offenes Feuer sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben, rät Ehrhardt. Dann könnten Anwesende eine Ausbreitung des Feuers in der Regel problemlos verhindern. Schon bisher hat Haus & Grund Hessen neben einem griffbereiten Feuerlöscher dazu geraten, Häuser und Wohnungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mit Rauchwarnmeldern auszurüsten. Mit wenig Aufwand könne hier eine Menge für die Sicherheit getan werden. Die Installation von Rauchwarnmeldern sei mittlerweile in fast allen Bundesländern Pflicht, in Hessen seit dem 1.1.2015, „man sollte diese zum Schutz der eigenen Familie sowie der Mieter beachten", so abschließend Ehrhardt.

