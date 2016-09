KW Out and About: 50 Jahre Beat und Prosa - Reenacting Hubert Fichte. 1.10., ab 17h, ACUD, Berlin und 2.10., ab 17h, Golem, Hamburg

„Ich sitze jeden Tag in der Palette. Ich greife nicht ein. Ich beobachte die Bewegungen anlässlich Raubüberfällen und Parties. Ich beobachte, wie geschwiegen wird. […] Niemand wird bei mir eingreifen und käme ich im Taucheranzug oder im Abendkleid.“ (Hubert Fichte: Die Palette, 1968)



Hubert Fichte, der queere Ethnograf, Wanderer zwischen den Welten und präziser Beobachter der Gesellschaft von unten wie oben, las am 2.10.1966 im Hamburger Star-Club aus seinem noch nicht fertiggestellten Roman Die Palette. Im Wechsel mit seinen Beiträgen traten die Liverpooler Beatgruppe „Ian & The Zodiacs“ und der Folksänger Ferre Grignard aus Antwerpen auf.



Das HKW feiert den 50. Jahrestag dieses Abends als einen großen Moment der Popkultur mit einem zeitgenössischen Reenactment am 1. und 2. Oktober 2016 im ACUD, Berlin, einem der ältesten Kunst- und Kulturhäuser in Berlin-Mitte, und im Golem, Hamburg, ein nächtliches Wohnzimmer der Hamburger Boheme, wo gepflegte Konversation und ausschweifender Exzess sich nicht ausschließen.



Fichte thematisierte als erster Autor in der bundesdeutschen Literatur so etwas wie den Underground, die Gegenkultur. Der Abend brachte Elemente zusammen, die in der BRD der 60er Jahre so nicht zusammengingen: Den Literaturbetrieb mit einem Publikum, das sich zu großen Teilen aus der Szene rekrutierte, die Die Palette beschrieb. Den unerhörten Inhalt von Fichtes Texten mit der Musik der jungen Generation. Sein poetisches Soziogramm mit der großen Geste des Bühnenauftritts. Die Autorenlesung mit der Tanzveranstaltung. Aus heutiger Sicht: Literatur mit Pop.



Fichtes Texte für Die Palette porträtieren die Szene um das gleichnamige Lokal in Hamburgs verruchter Neustadt, in der die so genannten „Gammler“, Obdachlose, Kriminelle, Intellektuelle, Homosexuelle, Künstler_innen und Neugierige einen Rückzugsort vom Mainstream gesucht und gefunden hatten. Darunter waren der „Palette“-Kellner Rafik; die „lange Ilse“ Henckel, später Übersetzerin beim Spiegel, oder „der schiefe Inder“, der 2014 verstorbene Filmemacher Harun Farocki.



Höhepunkt des zeitgenössischen Reenactments wird die Performance mit Lesung und Konzert 50 Jahre Beat und Prosa – Reenacting Hubert Fichte mit Stephan Möller-Titel (Hubert Fichte), Ebba Durstewitz (Cello) und Carsten Trill (Keyboard). Mit Originaltexten und abwechselnder Lesung und Musik wird das Ereignis von damals auf die Bühne gebracht – während sich ein neuer Blickwinkel dazwischen schiebt und kommentiert, welche (Nach-)Wirkung Fichtes Auftritt in der „Palette“ nach einem halben Jahrhundert hat. Eine inhaltliche wie atmosphärische Klammer bildet der Dokumentarfilm Palette revisited von Theo Janßen aus dem Jahr 2005.



Im ACUD in Berlin sprechen unter anderen die Stadtethnologin Anja Schwanhäußer, der Autor und Herausgeber Jan-Frederik Bandel, und Torsten Teichert, Mitherausgeber der „Geschichte der Empfindlichkeit“ und heute Vorstandsvorsitzender einer Ver­sicherung, über die Poetik der Orte bei Hubert Fichte und seinen ethnographischen Blick, den er in der „Palette“ und auf St. Pauli entwickelte. Im Golem in Hamburg wird eine Gesprächsrunde mit Zeitzeugen, die vor 50 Jahren selbst im Star-Club-Publikum standen oder als „Palettianer“ Material für Fichtes Roman abgaben, in Erinnerung rufen, was damals „Underground“ war. Mit dabei sind der St. Pauli-Fotograf Günter Zint, Ulrich Krause, damals selbst Autor und Rock 'n' Roll-Fan, heute Mathematiker, und Uta Juster, bei Fichte die zentrale Figur 'Heidi'.



Fichte selbst trieb es bald danach in die Welt: 1971 studierte er die afrobrasilia­nischen Religionen in Bahia. Von dort reiste er nach Argentinien zu Jorge Luis Borges und nach Chile zu Salvador Allende. 1972 hielt Fichte sich in Haiti auf. Es folgten von 1973 bis 1974 Reisen nach dem Senegal, Marokko, Tansania, Äthiopien, Trinidad und in die Dominikanische Republik.



50 Jahre Beat und Prosa – Reenacting Hubert Fichte bildet den Auftakt für weitere Veranstaltungen des Hauses der Kulturen der Welt zu Fichtes Werk im globalen Kontext. Ab 2017 finden im Rahmen des Projekts KANON-FRAGEN Veröffentlichungen, Ausstellungen und Veranstaltungen an Orten statt, die Hubert Fichte in seinen Reise-Romanen bereiste und ausgiebig behandelte. (In Kooperation mit S. Fischer Stiftung und dem Goethe-Institut)



50 Jahre Beat und Prosa – Reenacting Hubert Fichte ist eine Produktion des Hauses der Kulturen der Welt in Kooperation in Zusammenarbeit mit ACUD, Berlin und Golem, Hamburg. Das Haus der Kulturen der Welt wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie das Auswärtige Amt.



1.10.2016, ACUD in Berlin (Veteranenstr. 21, 10115 Berlin, www.acud.de)



2.10.2016, Golem in Hamburg (Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg, www.golem.kr)



17-19h Gesprächsrunden



19.30-20.30h Film



21-22h Performance



Mit: In Berlin: Jan-Frederik Bandel, Peter Braun, Ricardo Domeneck, Ebba Durstewitz, Stephan Möller-Titel, Tobias Rapp, Anja Schwanhäußer, Anne Schülke, Torsten Teichert, Carsten Trill u.a. In Hamburg: Ebba Durstewitz, Stephan Möller-Titel, Uta Juster, Ulrich Krause, Tobias Rapp, Joachim Stoll, Carsten Trill, Günter Zint u.a.



Weitere Informationen: https://www.hkw.de/de/programm/projekte/2016/50_jahre_beat_und_prosa/50_jahre_beat_und_prosa_start.php

