Das HKW ist wieder da!

Nach neunmonatiger Bauzeit öffnet das HKW am 2.2.2017 mit der transmediale um 19 Uhr wieder seine Türen.



Schwerpunkte der Bauarbeiten im Auditorium, geplant von DFZ Architekten und dem Ingenieurbüro INNIUS GTD, waren die Anpassung der Akustik an zeitgemäße Anforderungen sowie eine flexiblere Nutzung des gesamten Raumes. Das modernisierte Akustiksystem ist für das breit gefächerte HKW-Programm optimiert: von Diskussionen und Lesungen bis zu allen Schattierungen zeitgenössischer Musik. Die Bühne ist nunmehr an unterschiedliche Formate anpassbar. Im Auditorium und im Vortragssaal wurde die Bestuhlung restauriert. Die ehemalige Studiogalerie wurde durch wenige architektonische Eingriffe besser zugänglich und firmiert von nun an als Ausstellungshalle 2.



Unter neuer Bezeichnung, aber denkmalgerechter Aufarbeitung entsteht im unteren Foyer die Hirschfeld Bar. Sie erinnert an den jüdischen Arzt und Pionier der Homosexuellen-Bewegung Magnus Hirschfeld, dessen 1919 gegründetes Institut für Sexualwissenschaft sich in unmittelbarer Nähe des heutigen HKW befand. Die weltweit erste Einrichtung für Sexualforschung wurde 1933 im Zuge der NS-Bücherverbrennungen geplündert und anschließend endgültig geschlossen.



Die denkmalgerechte Sanierung und Modernisierung des Gebäudes, einer Architekturikone der 1950er Jahre, schlägt eine Brücke zwischen veranstaltungstechnischen Anforderungen an eine zeitgenössische Kulturinstitution, einer nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung und dem Bewahren des Konzepts von Architekt Hugh Stubbins.



Bereits 2006 erfolgte eine erste Teilinstandsetzung des HKW mit einem Schwerpunkt auf Gebäude- und Energietechnik. Ende 2012 bewilligte der Deutsche Bundestag für eine zweite Teilinstandsetzung 10 Millionen Euro Sonderförderung.



Die Bauarbeiten begannen im Mai 2016 bei laufendem Betrieb. Während der Schließzeit seit September 2016 war das HKW mit Projekten an alternativen Spielstätten unterwegs: im großen Hörsaal der Anatomie der Charité, im Ethnologischen Museum Dahlem oder im silent green Kulturquartier. Kooperationen führten u. a. zum HAU Hebbel am Ufer, den Münchner Kammerspielen und dem Festival Under The Radar in New York.

Haus der Kulturen der Welt

