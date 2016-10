Hasbro Family Fun Pack Super Edition ist ab sofort als Download verfügbar

Ubisoft® und Hasbro Inc. (NASDAQ: HAS) kündigten heute an, dass die Hasbro Family Fun Pack Super Edition ab sofort als digitaler Download verfügbar ist. Die Hasbro Family Fun Pack Super Edition ist ein exklusives Bundle bestehend aus sechs vollständigen Videospielen, die auf Hasbros berühmten Brettspielen basieren. Das Bundle ist für die Xbox One sowie für das PlayStation®4 Computer Entertainment System erhältlich.



Das Video kann inkl. Embedded-Code unter folgendem Link gefunden werden: https://www.youtube.com/watch?v=N7SFX9pFI_g&list=PLgwdROUJzf2EM2GxxBu0li2aVEbAzL5Wd



Alternativ liegt das Video als Direktdownload hier bereit (diesen Link bitte nicht weiter kommunizieren): http://www.ubisoft-press.com/download/334482/a52233de7b9a33e056bc35d5a755d0e19edb7e5b



Die Hasbro Family Fun Pack Super Edition bietet stundenlangen Spielspaß gemeinsam mit Freunden, der Familie oder online mit Spielern auf der ganzen Welt. Sechs erfolgreiche Hasbro-Spielemarken - MONOPOLY® Plus, RISIKO®, RISIKO® Urban Assault, TRIVIAL PURSUIT Live!, Flottenmanöver® und BOOGLE - wurden für die Konsole entwickelt, um atemberaubende Umgebungen zu schaffen und den traditionellen Spielregeln neue, anpassbare Regeln und Missionen hinzuzufügen. Egal ob Geldverwaltung, strategisches Denken, Jonglieren mit Worten oder Allgemeinwissen, die Hasbro Family Fun Pack Super Edition bietet eine einzigartige Erfahrung für Spieler jeden Alters.



MONOPOLY Plus



Das MONOPOLY Plus-Videospiel erweckt das kultige Brettspiel mit einer bunten und animierten 3D-Stadt zum Leben. Durch den Erwerb von interaktiven Häusern und Hotels entwickelt sich die Stadt im Laufe des Spiels. Die Spieler können sich für eine der verschiedenen "Hausregeln" entscheiden und dadurch ihr Spiel selbst anpassen. Zudem haben die Spieler die Wahl, sich für den "Schnelleres Spiel"-Modus zu entscheiden. Dabei umrunden sie schneller das Spielfeld und die Partie kommt früher zum Ende als im normalen Modus.



RISIKO



Die Videospielversion von RISIKO behält die klassischen Regeln des Original-Spiels aus dem Jahr 2010 bei, bringt aber auch einen modernen Einfluss in das weltberühmte Strategiespiel mithilfe von taktischen 3D-Schlachtfeldern, konfigurierbaren Sieg-Bedingungen und verschiedenen Regel-Variationen. Die Spieler können ihren inneren Kommandeur wecken, während sie mithilfe des klassischen Kartenüberblicks in einem High-Tech Kontrollraum ihre Pläne schmieden und ihre Gegner dominieren.



RISIKO: Urban Assault



Das RISIKO Urban Assault-Videospiel ist eine spannende neue Version des RISIKO-Spiels, die in einer post-apokalyptischen Welt in Städten rund um den Globus spielt. Von New York bis nach Shanghai gehen Spieler strategisch vor und besiegen so ihre Feinde. Im Kern besitzt das Spiel die gleiche DNA wie auch das Original, welche die Reihe so erfolgreich gemacht hat. Zudem bietet Urban Assault einen zusätzlichen Strategie-Teil, der sich durch Kommandeure, Einrichtungen und Allianzen darstellt.



BOOGLE



Das BOOGLE-Videospiel bringt das klassische dreiminütige Wortspiel auf ein neues Niveau. Neue Regeln wie beispielsweise Punkt-Multiplikatoren, zeitlich begrenzte Wettkämpfe sowie das Sperren von Buchstaben bringen neue Strategien hervor, mit denen der Spieler seine Gegner übertreffen kann. Die Spieler können ihre Freunde herausfordern oder im Multiplayer gemeinsam oder gegeneinander antreten. Sie werden ihre Wortspiel-Fähigkeiten weiterentwickeln, die Bestenliste heraufklettern und Trophäen gewinnen!



TRIVIAL PURSUIT Live!



Mit überarbeiteten und anspruchsvollen Leveln und vier einzigartigen Fragenformaten ist das TRIVIAL PURSUIT Live!-Videospiel für alle Spielertypen geeignet. Von normalen Multiple-Choice-Fragen bis hin zum Bankkonto, wo die Spieler eine mehrfache Auswahl aus 16 Fragen auswählen können. TRIVIAL PURSUIT Live! enthält mehr als 1.200 Fragen, bei denen die Spieler ihr Wissen auf die Probe stellen können.



Flottenmanöver



Im Flottenmanöver-Videospiel können die Spieler ihre Flotte in Stellung bringen und mithilfe strategischer Fähigkeiten auf einem modernen, dynamischen und interaktiven 3D-Spielfeld ihre Gegner vernichten, bevor ihre eigene Flotte sinkt. Der neue "Konflikt auf See!"-Modus bringt neue, spannende Features in den klassischen Spielablauf. In diesem Modus müssen die Spieler strategisch vorgehen, indem sie ihre Ressourcen koordinieren und die Spezialkräfte ihrer Flotte nutzen. Nur so gelangen sie zum Sieg. Spieler, die eine Herausforderung suchen, können lokal gegen Freunde spielen oder online in einem einzigartigen Spieler-gegen-Spieler-Wettkampf antreten. Zudem wird der Fortschritt auf der weltweiten Bestenliste angezeigt.





Für mehr Informationen besuchen Sie bitte http://hasbrogamechannel.com/.



Über Ubisoft



Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distribuent für interaktive Unterhaltungsprodukte und Services mit einem reichhaltigen Portfolio bekannter Marken, darunter Assassin's Creed, Just Dance, die Tom Clancy's Videospiel-Reihe, Rayman, Far Cry und Watch Dogs. Die Teams im weltumspannenden Verbund von Studios und Geschäftsstellen bei Ubisoft widmen sich der Produktion von originellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allen verbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2015-16 erzielte Ubisoft einen Umsatz von 1.394 Millionen Euro. Mehr Informationen unter http://www.ubisoft.com.



TRIVIAL PURSUIT, BATTLESHIP, BOGGLE and RISK are trademarks of Hasbro and are used with permission. The MONOPOLY name and logo, the distinctive design of the game board, the four corner squares, the MR. MONOPOLY name and character, as well as each of the distinctive elements of board and playing pieces are trademarks of Hasbro for its property trading game and game equipment and are used with permission © 2016 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro to Ubisoft Entertainment. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Games software © 2016 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. PlayStation, and the SIE Diamond logo is a registered trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks property of their respective owners.

Über die Hasbro Deutschland GmbH

Hasbro (NASDAQ: HAS) is a global play and entertainment company committed to Creating the World's Best Play Experiences. From toys and games to television, movies, digital gaming and consumer products, Hasbro offers a variety of ways for audiences to experience its iconic brands, including NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP and MAGIC: THE GATHERING, as well as premier partner brands. The Company's Hasbro Studios and its film label, Allspark Pictures, are building its brands globally through great storytelling and content on all screens. Through its commitment to corporate social responsibility and philanthropy, Hasbro is helping to make the world a better place for children and their families. Learn more at www.hasbro.com, and follow us on Twitter (@Hasbro & @HasbroNews) and Instagram (@Hasbro).





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren