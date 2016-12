Harry's Home Hotels: Jubiläums-Pakete 2016/17

Jahreswechsel 2016/17 in München – noch gibt es Zimmer: Abends ausgelassen im Club tanzen, anschließend das Feuerwerk am Olympiaberg, Friedensengel oder an der Bavaria bewundern und dort aufs neue Jahr anstoßen: Zum 10-jährigen Jubiläum der Harry’s Home Hotels hat das Design-Haus in der Bayerischen Landeshauptstadt ein Silvester-Package für Feierwillige aufgelegt. Im Zeitraum zwischen 26. Dezember 2016 und 4. Januar 2017 wohnen diese 2 Nächte zum Spezialpreis von 115 €/Pers. inkl. Frühstücksbuffet und MVV-Card. Aufgrund der zentralen Lage zwischen Airport und City verfügt das Hotel über optimale Verkehrsanbindung zu Münchens besten Party-Locations. www.harrys-home.com



Bregenzer Festspiele 2017 – der Vorverkauf hat begonnen: Mit einer der weltweit beliebtesten Opern starten die Bregenzer Festspiele am 19. Juli 2017 in ihre 72. Saison. Auf dem See zeigt das renommierte Klassik-Festival an 28 Abenden Georges Bizets Carmen. Die passende Unterkunft in historischer Umgebung bietet das Harry‘s Home Hotel Dornbirn/Vorarlberg, unweit des Marktplatzes und des Bahnhofs (Bregenz ist in nur 8 Minuten erreichbar). Kulturinteressierte haben die Wahl zwischen 66 hochwertig ausgestatteten Zimmern, morgens wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet serviert. Zum zehnjährigen Jubiläum übernachten Harry‘s-Home-Gäste besonders günstig – das Studio kostet ab 89,50 €/Pers./Nacht. www.harrys-home.com



Longstay 2017 – je länger, desto günstiger: Fern von Zuhause leben und arbeiten, aber sich dennoch heimisch fühlen? „Wohnen auf Zeit ist ein wachsendes Bedürfnis“, sagt Harald „Harry“ Ultsch, Gründer der Harry‘s Home Hotels. Die Studios der fünf Design-Häuser in Dornbirn, Graz, Linz, München und Wien sind im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums der österreichischen Hotelgruppe 2017 für Langzeitaufenthalte nicht nur bis zu 30 Prozent günstiger, sie bieten gegenüber normalen Hotelzimmern auch zahlreiche Vorteile. Harald Ultsch: „Die Zimmer sind voll auf Longstay-Bedürfnisse ausgerichtet, jeder kann seine Gewohnheiten beibehalten. Sie haben dank Küche und Service-Points alle Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen, genießen aber auch Annehmlichkeiten eines Hotels“. www.harrys-home.com/longstay

Harrys Home Holding AG

Das innovative Baukastenprinzip von Harry's Home Hotels verbindet die Werte traditioneller Gastfreundschaft mit modernen Bedürfnissen. Herzlicher Service wird in den inhabergeführten Hotels ebenso groß geschrieben wie eine Fülle von individuell zubuchbaren Modulen, darunter Frühstück, Wäscheservice, Frequenz der Zimmerreinigung oder die Espressomaschine auf dem Zimmer. Harry's-Home-Gründer Harald Ultsch eröffnete 2015 mit München nach Graz (2006), Linz (2009), Dornbirn (2010) und Wien (2012) sein erstes Haus außerhalb der österreichischen Landesgrenzen, Ende 2018 folgt ein Hotel im Kanton Zürich - weitere Projekte sind in Planung. Er entstammt der renommierten Innsbrucker Hoteliersfamilie Ultsch, seit über 100 Jahren in Besitz des Boutiquehotels Schwarzer Adler. In den 1980er-Jahren übernahm er zusammen mit seiner Frau Sonja-Sophie die Leitung des Traditionsbetriebs, 2013 etablierten sie das aDLERS Design Hotel in der Tiroler Landeshauptstadt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren