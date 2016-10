Wir können auch anders

Zwei Harleys im Look- und Sprint-Contest des Jahres

Platz drei und fünf im Sprintrennen auf der Intermot

Dritter Platz in der Gesamtwertung





Einen guten Fahrer und ein Bike mit maximal 1200 Kubik, verteilt auf zwei Zylinder, dazu ein paar gute Ideen, wie man ein Design fachgerecht aufbrezelt und die Motorpower rennmäßig schärft. Mehr brauchte es nicht für einen Motorradhersteller oder -importeur, um am Wettbewerb namens „Essenza“ teilzunehmen – aber auch nicht weniger!



„Essenza“ steht für „The Essence of Motorcycles“ – eben das, worum es beim Motorradfahren geht. Dahinter stehen vom Racevirus infizierte Zweirad-Profis: die Macher des „Glemseck 101“ und die Vollblut-Customizer von Ehinger Kraftrad. Versprochen hatten sie allen Zuschauern sowie den 16 Teilnehmern die spannendste Sprint-Challenge des Jahres, und sie sollten Recht behalten.



Neben Harley-Davidson und mehreren hochkarätigen Motorradveredlern nahmen nahezu alle führenden Motorradhersteller aus Deutschland, England, Italien sowie Japan die Herausforderung an und stellten extraflotte Custombikes auf die Räder. Bewertet wurden die beste Formgestaltung und die höchste Perfor­mance auf einer geraden, asphaltierten Achtelmeile (zirka 200 m). Live und in Action zu erleben gab es die 16 Maschinen nicht nur am Glemseck, sondern auch am 8. Oktober auf der Intermot. Und hier bewiesen die beiden Harley Roadster, die von Rick’s Harley-Davidson Baden-Baden und von der Harley-Davidson Germany Pressewerkstatt aufgebaut worden waren, was in ihnen steckt. Auf einer der beiden Maschinen kam der Petrolhead und Fachjournalist Rolf Henniges in Köln auf dem fünften Platz ins Ziel und auf der anderen fuhr Dominik Beier, zuständig für Engineering und Design bei Rick’s Harley-Davidson Baden-Baden, auf Platz drei der Sprintwertung. Im Gesamtklassement bedeutet das sowohl für Dominik als auch für sein schnelles badisches Custombike den dritten Platz.



Die beiden Harleys, die eigens für „Essenza“ gepimpt wurden, basieren auf der Roadster, die im Frühjahr 2016 ins Harley Portfolio aufgenommen wurde. Und die Technik beider Bikes wurde fast ausschließlich mit Teilen aus dem hauseigenen Zubehörprogramm „Parts & Accessories“ getunt. „Wir freuen uns sehr, dass Harley-Davidson sogar Wettbewerber auf die Plätze verwiesen hat, die mit erheblich kostspieligeren Lösungen an den Start gegangen sind,“ grinst Stephan Maertz, Pressewerkstattleiter der deutschen Harley-Davidson Niederlassung. „Wer glaubt, dass wir nur Tourer, Chopper und Cruiser können, der kennt eben unsere Geschichte nicht und irrt sich gewaltig,“ ergänzt Frank Klumpp, Marketing Director der Harley-Davidson Germany GmbH. Die Motor Company dankt den beiden Fahrern, die in den Sprints alles gegeben haben, und freut sich schon jetzt auf „Essenza 2017“. Einen Videoclip findet man auf www.facebook.com/Harley.Davidson. Und alle, die sich in den Look der Boliden verliebt haben, wenden sich an Rick’s Harley-Davidson Baden-Baden (www.ricks-motorcycles.com) oder ihren nächstgelegenen Vertragshändler.

Über die Harley-Davidson Germany GmbH

Harley-Davidson, gegründet 1903 in Milwaukee, USA, stellt hubraumstarke Custom-, Cruising- und Touren-Motorräder der Baureihen Street, Sportster, Dyna, Softail, Touring sowie V-Rod her und offeriert seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Zubehör, Motorrad- und Freizeitkleidung sowie Accessoires. Weitere Informationen findet man auf www.harley-davidson.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren