Hot in the City Die Dresden Harley Days rocken am ersten August-Wochenende 2017 die sächsische Landeshauptstadt

- Freier Eintritt beim Großevent vom 4. bis 6. August auf der "Rinne Dresden"

- Zwei Bühnen, Live-Gigs, Custombike-Show, Tattoo-World, Kids Area und Parade

- Kostenlose Probefahrten und spannende Verlosung einer Street 750



Frauenkirche, Hofkirche, Residenzschloss, Zwinger, Semperoper ... Dresdens glanzvolle, barock und mediterran geprägte Silhouette ist schlicht atemberaubend. Und rings um die sächsische Landeshauptstadt finden Biker herrliche Reviere für genussvolles Kurvensurfen vor. Hier windet sich guter Asphalt durch prächtige Landschaften und immer wieder gibt's Anlässe für geschichtsträchtige Boxenstopps.



Grund genug für die Motor Company, 2017 eine standesgemäße Harley Party im deutschen "Elbflorenz" zu feiern: die Dresden Harley Days. Vom 4. bis 6. August wird Dresden das Epizentrum für die good vibrations der US-Bike-schmiede bilden.



Auf einem großen Gelände, der "Rinne" an der Messe, wird drei Tage lang bei freiem Eintritt gefeiert. Dabei sind jede Menge Party und Action garantiert: Man stöbert im reichhaltigen Angebot an Bekleidung und Zubehör, stärkt sich an den vielen Streetfood-Ständen mit leckeren Snacks oder kompletten Menüs und bekommt von zwei Showbühnen aus Blues, Country und Rock auf die Ohren. Wie es sich für einen echten Harley Event gehört, stehen die neuesten Bikes aus Milwaukee nicht nur zum Betrachten, sondern auch zum Anfassen bereit: Führerscheinbesitzer dürfen zu kostenlosen Probefahrten durchstarten. Geboten werden außerdem eine Custombike-Show, auf der die schönsten zweirädrigen Unikate des Events gegeneinander antreten, sowie ein starkes Fight- und Showprogramm, das für fette Adrenalinschübe bürgen dürfte. Gleich nebenan surren die Tätowiernadeln; in der Tattoo-World findet man natürlich auch zahlreiche Anregungen für stilechte Körperkunst. Für kleine Gäste ist eine eigene Kids Area mit Spiel, Spaß und Spannung vorgesehen. Zu den Highlights werden zweifelsohne die Verlosung einer nagelneuen Harley-Davidson Street 750 und die große Motorradparade durch die Stadt zählen. Mit einem Biker-Gottesdienst werden die Besucher schließlich verabschiedet.



Eingeladen sind nicht nur Harley Fahrer, sondern alle Motorradfans und Freunde von cooler Musik und guter Stimmung. Mehr über die Dresden Harley Days findet man im Web unter www.dresdenharleydays.de.

Harley-Davidson Germany GmbH

Harley-Davidson, gegründet 1903 in Milwaukee, USA, stellt hubraumstarke Custom-, Cruising- und Touren-Motorräder der Baureihen Street, Sportster, Dyna, Softail, Touring sowie V-Rod her und offeriert seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Zubehör, Motorrad- und Freizeitkleidung sowie Accessoires. Weitere Informationen findet man auf www.harley-davidson.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren