Hilfe, es weihnachtet sehr

.





Ab Ende November feiern Harley Vertragshändler ihr Nikolaus Open House

Harley Fashion, Parts & Accessories sowie festliche Deko





Überfüllte Läden, unpünktliche Onlineshops, gehetzte Gesichter und Stress pur - konzentrierte Festtagsstimmung ist angesagt und die bange Frage nach passenden Geschenken malträtiert das Hirn. Schenken ist halt kein Kinderspiel. Zumindest dann nicht, wenn der Inhalt des Päckchens unterm Baum nach dem Auspacken wirklich Spaß machen soll.



Wohl jenen, die einen Harley Fan beschenken wollen, denn sie haben's leicht:



In Kürze feiern die Harley-Davidson Vertragshändler das Nikolaus Open House - eine ideale Gelegenheit zum Stöbern und Shoppen in authentischer Harley Atmosphäre.



Ist das Schwarz des T-Shirts nicht schon leicht verblichen, das Verfallsdatum des Helms bereits überschritten oder die Passform der Jacke inzwischen inkompatibel mit dem Körperumfang? Kein Problem, denn Harley-Davidson bietet ein reichhaltiges Portfolio an Motorrad- und Freizeitkleidung für alle Gelegenheiten sowie jede Menge Originalzubehörteile fürs Bike. Der freundliche Dealer um die Ecke berät gern und am Heiligabend sind leuchtende Augen garantiert.



Aber Harley wäre nicht Harley, wenn's dazu nicht auch die passende Deko fürs Fest gäbe. So bietet die Motor Company beispielsweise Jahr für Jahr Christbaumschmuck jenseits aller Weihnachtsklischees an, der unmissverständlich klar macht, für welche Motorradmarke das Herz des Baumbesitzers schlägt.



Wann das Nikolaus Open House wo stattfindet, steht auf der Website des jeweiligen Händlers, dessen Kontaktdaten man unter www.Harley-Davidson.com findet. Natürlich lohnt der Besuch auch an allen anderen verkaufsoffenen Tagen vor Weihnachten - nur aufschieben sollte man das Ganze nicht zu lange, denn das beruhigende Gefühl, ein wirklich cooles Geschenk in petto zu haben, ist einfach durch nichts zu ersetzen.

Harley-Davidson Germany GmbH

Harley-Davidson, gegründet 1903 in Milwaukee, USA, stellt hubraumstarke Custom-, Cruising- und Touren-Motorräder der Baureihen Street, Sportster, Dyna, Softail, Touring sowie V-Rod her und offeriert seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Zubehör, Motorrad- und Freizeitkleidung sowie Accessoires. Weitere Informationen findet man auf www.harley-davidson.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren